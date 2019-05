Star Wars Jedi: Fallen Order - Offizielle Gameplay-Ankündigung: Zum EA Play-Event gibt es erste, richtige Spielszenen

Electronic Arts kündigte offiziell an, dass erste, richtige Spielszenen zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ auf dem kommenden EA Play-Event im Vorfeld der E3 2019 gezeigt werden. Anlässlich des gestrigen Star Wars Day gab es außerdem weitere Neuigkeiten rund um Star Wars.

Auf der Star Wars Celebration 2019 im April wurde Star Wars Jedi: Fallen Order erstmals offiziell vorgestellt. Während der Messe gab es jedoch lediglich vorgerenderte Cutscenes zu bestaunen, von echtem Gameplay fehlte jede Spur. Das ändert sich jedoch schon recht bald. EA kündigte die Gameplay-Enthüllung jetzt offiziell an.

Das Rollenspiel "Star Wars Jedi: Fallen Order" von Respawn Entertainment verfolgt die Geschichte des jungen Jedi-Padawan Cal Kestis, der die Ereignisse um die Order 66 überlebte und sich als einer von nur wenigen noch existierenden Jedi vor dem Imperium auf der Flucht befindet. In dem Spiel meistert ihr Lichtschwertechniken sowie Machtfähigkeiten und stellt euch der imperialen Bedrohung entgegen.

Erstes Gameplay zu "Star Wars Jedi: Fallen Order" auf dem EA Play-Event

Nachdem die erste Enthüllung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gänzlich aus Cutscenes bestand, die noch keinen Einblick in das richtige Spiel gewährten, bekommen wir schon bald erstes Gameplay zu sehen. Wie Electronic Arts offiziell bekannt gab, werden wir im Rahmen des EA Play-Events das Spiel näher zu sehen bekommen und endlich erfahren wie sich das RPG wirklich spielt.

Das EA Play-Event ist eine eigene Veranstaltung von Electronic Arts, die im Vorfeld der E3 2019 stattfindet und vom 07. bis zum 09. Juni verschiedene Livestreams bietet. In etwa einem Monat bekommen wir also bereits richtige Einblicke in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ präsentiert.

Thirdly, for #MayThe4thBeWithYou, we're excited to confirm that #StarWarsJediFallenOrder will have its gameplay reveal this June at EA Play and E3! More details to come! pic.twitter.com/Yo0vNlgS5K — EA Star Wars (@EAStarWars) 4. Mai 2019

Zusätzlich gibt es auf der E3 2019 ebenfalls noch einige Eindrücke zu dem Titel zu sehen, vermutlich zum Beispiel während der Präsentation von Microsoft. Wir haben für euch die wichtigsten Pressekonferenzen und Präsentationen der E3 2019 hier aufgeführt.

Star Wars Original Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew verstorben

Weitere Besonderheiten zum Star Wars Day

EA feierte den gestrigen Star Wars Day mit einigen weiteren Ankündigungen. PC-Spieler können nun auf ein breiteres Angebot an Star Wars-Spielen im Origin Access Vault zurückgreifen. Die Anzahl der verfügbaren Spiele wurde auf über 25 Titel aufgestockt. Darunter befinden sich „Star Wars: Battlefront II“ aus dem Jahre 2005, „Star Wars: Shadows of the Empire“ und „Star Wars: Republic Commando“.

For #MayThe4thBeWithYou, we have four ways we're celebrating!



Firstly, 25+ classic and new Star Wars titles are now part of the Origin Access Vault!https://t.co/o7Rg1YLjZ5 pic.twitter.com/WcbdGNfVjj — EA Star Wars (@EAStarWars) 4. Mai 2019

Spieler des aktuellen Star Wars: Battlefront 2 erhalten eine zeitlich limitierte Belohnung. So steht allen Spielern bis morgen Leia in ihrem Prinzessinengewand zur Verfügung. Sie wurde als Teil eines Community-Events freigeschaltet.

Secondly, for #MayThe4thBeWithYou, Leia's iconic "Princess" appearance from Star Wars: A New Hope has been unlocked by the community in #StarWarsBattlefrontII and is available for all players!



Claim this appearance before the event ends on the 6th.https://t.co/RLa3w3omvI pic.twitter.com/zVGj1JXR1j — EA Star Wars (@EAStarWars) 4. Mai 2019