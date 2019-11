Star Wars Jedi: Fallen Order - Neues Update ist da, fokussiert Fehler und Ladezeiten

Respawn Entertainment fokussiert mit dem neuen Patch für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ einige Probleme auf der technischen Seite. Für den PC ist das kleine Update bereits da, die Konsolen werden im Laufe der Woche nachgereicht.

Ein neuer Patch für Star Wars Jedi: Fallen Order ist auf dem PC live gegangen, der noch in dieser Woche für die PS4 und Xbox One folgen soll. Das kleine Update nimmt sich einigen Problemen an, die bislang immer wieder beim Spielen auftraten. Dazu zählen die langen Ladezeiten und Ladeverzögerungen bei den Texturen, was in unschönen Bildern mündet.

Update behebt Fehler

Die Entwickler haben nun erklärt, dass sie mit dem neuen Patch diverse Fehler ausmerzen konnten. Dazu gibt es eine kleine Übersicht, welche Probleme im Fokus standen:

Texturenflackern behoben: Fehler trat beim Steuern des AT-ATs auf Kashyyyk auf.

Eingabefehler behoben: Manchmal reagierten die Pfeiltasten nicht richtig im Menü.

Speicherfehler behoben: Problem trat auf, wenn die dynamische Auflösung in den Einstellungen gespeichert werden sollte.

Fehler behoben: Ein Fehler hat das Spiel verlangsamt und die Ladezeiten verlängert. Texturen wurden teils erst später nachgeladen.

Außerdem soll die Framerate nun scheinbar ein wenig stabiler laufen mit dem Patch. Hier und da gab es nämlich immer mal wieder Einbrüche, was die Spieler bislang im Feedback kritisierten. Ob dies nun wirklich spürbar sein wird, müssen die Spieler aber vorerst in der Praxis erproben.

