Star Wars Jedi: Fallen Order - Neue Gerüchte zu Inhalten und Release

Handfeste Informationen zum neuen Star Wars-Spiel von Respawn Entertainment sucht man bislang vergebens. Jetzt sind neue Gerüchte zu Star Wars Jedi: Fallen Order aufgetaucht. Diese geben erste Details zum Inhalt und den möglichen Release-Termin preis.

Die Titanfall-Macher von Respawn Entertainment werkeln derzeit unter Hochdruck für EA an Star Wars Jedi: Fallen Order, das noch im vierten Quartal 2018 offiziell vorgestellt werden soll. Via Reddit gelangten jetzt neue Gerüchte in Umlauf, die sich auf den Inhalt und Release-Termin des Actionspiels beziehen.

Die Gerüchte stammen von Reddit-Nutzer "Xyzsvtabc", der laut eigener Aussage vor kurzem einer Marketing-Präsentation von Disney zu Star Wars beiwohnen durfte. Inhalt der Präsentation war die Ausrichtung der Marke für das kommende Jahr.

Neben den beiden kommenden Filmen Star Wars: Episode 9 und Der Mandalorianer war auch das Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn Bestandteil der Präsentation, das mit neuen Details bedacht wurde und im November 2019 erscheinen soll.

Demnach soll die Handlung fünf Jahre nach den Geschehnissen von „Star Wars: Episode 3: Die Rache der Sith“ stattfinden. Ihr schlüpft in die Haut des Padawan Cal, der die Order 66 überlebt hat und sich zusammen mit seiner Jedi-Meisterin Ceres auf der Flucht befindet.

Order 66 war der Notfallbefehl an die Klonkrieger, der von Kanzler Palpatine erteilt wurde und die Auslöschung der Jedi befahl. Im Spiel sollt ihr auf verschiedene Charaktere aus den Comics treffen, auch die imperialen Inquisitoren sollen eine wichtige Rolle spielen.

An viele Details könne sich Xyzsvtabc nicht erinnern, allerdings sollen viele Artworks zum Spiel gezeigt worden sein. Die Website MakingStarWars hat inzwischen die geleakten Informationen zu „Star Wars: Episode 9“ und „Der Mandalorianer“ bestätigt. In der Vergangenheit lag die Seite bereits mehrfach mit Leaks richtig.

Denkbar wäre also, dass auch die Details zu Star Wars Jedi: Fallen Order der Wahrheit entsprechen.