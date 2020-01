Star Wars Jedi: Fallen Order - Lucasfilm wollte anfangs keine Jedi im Spiel haben

Mittlerweile kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order“ einmal ganz ohne Jedi-Ritter auskommen sollte. Doch so war es wirklich. Lucasfilm wollte anfangs einen unterschiedlichen Ansatz verfolgen, der uns vermutlich ein ganz anderes „Star Wars“-Game von Respawn Entertainment gebracht hätte.

Das Abenteuer von Star Wars Jedi: Fallen Order rund um Cal Kestis, dem Jedi-Padawan, der die Order 66 überlebte, mauserte sich zu einem großen Erfolg und kam bei Testern sehr gut an. Um ein Haar hätten wir im neuesten Spiel von Repawn Entertainment allerdings keine Lichtschwerter schwingen und mit der Macht hantieren können.

Kopfgeldjäger und Blaster statt Jedi und Lichtschwerter

Wie Creative Director Stig Asmussen verrät, mussten die Verantwortlichen bei Lucasfilm erst einmal überredet werden, dass man ein solches Spiel entwickeln dürfe. Als der Vorschlag für ein Spiel über Jedi und Machtfähigkeiten gemacht wurde, reagierten die Lucasfilm-Köpfe eher verhalten und verneinten die Idee. Sie hatten eher etwas mit Blastern und Kopfgeldjägern im Sinn.

Dass dies nicht von ungefähr kommt, zeigen die erfolgreichen Adaptionen Rogue One und The Mandalorian. Die Fans freuen sich also ebenso über „Star Wars“-Geschichten ohne Jedi oder Lichtschwerter. Wenn es rein nach Lucasfilm gegangen wäre, hätten wir „Star Wars Jedi: Fallen Order“ in seiner heutigen Form demnach nie erlebt, sondern ein Spiel mit einem Kopfgeldjäger statt dem Jedi Cal Kestis gespielt.

Des Weiteren hätte es die weiteren Lichtschwert-Kämpfer ebenfalls nicht im Spiel gegeben und wir hätten uns nicht auf die Mission begeben, das Holocron mit den Listen machtsensitiver Kinder zu suchen, um einen neuen Jedi-Orden zu etablieren.

Respawn Entertainment konnte Lucasfilm überzeugen

Stig Asmussen wollte jedoch nicht aufgeben und versuchte, die Meinung bei Lucasfilm zu ändern. Für ihn seien die Jedi der Heilige Gral und nach ein wenig Argumentationsarbeit konnte er Lucasfilm davon überzeugen, über ein Spiel mit Machtnutzern zu reden. Jedi seien aber immer noch verboten. „Dann erscheint das Spiel und es heißt Jedi“, so Asmussen.

In „Jedi: Fallen Order“ können wir sogar unser eigenes Lichtschwert entwerfen. Die Idee eines „Star Wars“-Spiels mit Kopfgeldjägern und Blastern ist aber wohl noch nicht verworfen. Lucasfilm könnte also noch einen anderen Entwickler damit beauftragen.