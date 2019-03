Star Wars Jedi: Fallen Order - KOTOR-Autor Chris Avellone an Story beteiligt

Chris Avellone ist an der Story von Star Wars Jedi: The Fallen Order beteiligt. Das bestätigte er auf seinem offiziellen Twitter-Account. Einen ersten Trailer gibt es im kommenden Monat zu sehen.

Für die Entwicklung von Star Wars Jedi: Fallen Order scheint sich Electronic Arts tatkräftige Unterstützung geholt zu haben. Jetzt wurde bekannt, dass Chris Avellone an dem Singleplayer-Titel beteiligt ist.

Sein Mitwirken bestätigte Avellone still und heimlich über seinen offiziellen Twitter-Account. Darauf schrieb er, dass er soeben seine Arbeit an dem Spiel fertiggestellt hätte.

Avellone ist ein Urgestein der Branche

Avellone ist als Autor zahlreicher bekannter Spiele bekannt. So war er unter anderem an Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 und Divinity: Original Sin 2 beteiligt.

Nächsten Monat ist es übrigens soweit, dann wird Star Wars Jedi: Fallen Order endlich offiziell vorgestellt:

Star Wars Jedi: Fallen Order Termin für offizielle Vorstellung bestätigt