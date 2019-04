Star Wars Jedi: Fallen Order - Keine DLC oder Erweiterungen geplant

Electronic Arts plant derzeit keine Erweiterungen zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Man wolle ein in sich geschlossenes Singleplayer-Spiel abliefern und verzichte deshalb auf DLC.

Mit dem kommenden Star Wars Jedi: Fallen Order will Publisher Electronic Arts eigenen Angaben zufolge ein möglichst vollständiges Singleplayer-Spiel abliefern. Diesen Anspruch bekräftigte nun noch einmal Community Manager Jay Ingram, der möglichen DLC-Plänen eine Absage erteilte.

Auf Twitter äußerte sich Ingram zur Frage, ob man für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ irgendwelche DLC geplant habe. Dazu erklärte er Folgendes:

„Es gibt keine Pläne für DLC. Wir wollen eine starke, in sich geschlossene Geschichte veröffentlichen. Das ist die Priorität.“

Keinerlei Bezahlinhalte

Damit wird „Star Wars Jedi: Fallen Order“ über keine optionalen Bezahlinhalte verfügen. Bereits in der vergangenen Woche und obendrein im Vorfeld der offiziellen Enthüllung erklärte man, dass weder Mikrotransaktionen noch ein Multiplayer-Modus geplant seien.

In der vergangenen Woche wurden zahlreiche Details zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ enthüllt. Der Titel soll demnach am 15. November 2019 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Außerdem ist aktuell das bekannt:

Was ihr sonst noch zum Singleplayer-Titel wissen müsst, verraten wir euch in dieser News:

Star Wars Jedi: Fallen Order Offizielle Vorstellung: Release, Trailer und alle Infos!