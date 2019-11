Star Wars Jedi: Fallen Order - Guide: So hebt ihr den Turm im Grab von Miktrull an

Die Abenteuer des jungen Jedi-Ritters Cel Kestis in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ liegen weiterhin voll im Trend. Allerdings bereiten einige Puzzle des Spiels so manchem Fan Kopfschmerzen. Dies gilt unter anderem für die Bewältigung des Rätsels im Grab von Miktrull auf dem Planeten Zeffo. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um den Turm im Zentrum der verwinkelten Anlage anzuheben und die Story weiter voranzutreiben.

Bevor ihr in Star Wars Jedi: Fallen Order das Rätsel lösen könnt, benötigt ihr zunächst einmal die Magnet-Fähigkeit. An dieses Talent erinnert sich der Protagonist wieder, nachdem er die Sturmtruppler oben auf dem hängenden Sarkophag besiegt hat. Eine kurze Zwischensequenz startet und Jaro Tapal erklärt euch, wie ihr mit Hilfe der linken unteren Schultertaste Objekte zu euch heranziehen könnt. Nutzt sogleich eure neue Begabung, um die Liane hinten zu greifen und zur pflanzenbewachsenen Plattform zu schwingen. Danach steht erst einmal ein kleinere Kletterpartie auf der Agenda.

Mit Hilfe der Magnetfähigkeit das Zentrum des Grabs erreichen

Oben auf der Plattform angekommen, nehmt ihr einen der eiförmigen Kerzenbehälter ins Visier, zieht ihn zu euch heran und schleudert ihn auf die Ranken-Ansammlung in der Bildmitte. Das Gewächs fängt Feuer, verbrennt und der Weg zum nächsten Meditationspunkt ist frei. Dort speichert ihr ab und folgt der Route durch den engen Spalt rechts von euch. Erledigt im Folgenden die Drohnen und Strumtruppler und kümmert euch um den Grabwächter am Ende des Weges.

Schaut dann nach oben, zieht die dort verankerte Liane zu euch heran und schwingt euch in Richtung der großen vergitterten Tür. Rechts daneben solltet ihr eine aufgewickelte Kette in einer Art Spule entdecken. Zieht sie mit Hilfe der Magnet-Fähigkeit zu euch heran und lauft mit der Kette in der Hand zu einer Halterung zum unteren Ende der Rampe. Drückt den rechten Analogstick hinein und Cal befestigt die Kette an der Halterung. Arbeitet euch nun bis ins Zentrum des Grabs vor. Dort tropft Wasser von der Decke in ein riesiges, kreisförmiges Becken. In der Nähe gibt es außerdem einen weiteren Meditationspunkt.

© EA/Respawn Entertainment/Disney

So hebt ihr den Turm im Grab von Miktrull an

Ruht euch nochmals aus und kraxelt die unweit entfernte, überwucherte Wand empor. Im Bereich der großen Halle entdeckt ihr nun eine riesige Kugel. Schaltet zunächst den Grabwächter aus, der in diesem Sektor Wache hält. Danach könnt ihr in aller Ruhe mit dem Schalter in der Raummitte interagieren. Drückt ihn einmal und ein riesiger Metallblock bewegt sich in eure Richtung. Im Anschluss nutzt ihr die Magnet-Fähigkeit, um die Kette von der links montierten Spule an einer Halterung zu befestigen, die sich einige Meter weiter entfernt befindet. Wichtig: Der Metallblock muss vorher bewegt worden sein, sonst funktioniert die Verkopplung von Kette und Halterung nicht und die Kugel kann nicht in die richtige Position gebracht werden.

Sobald die Verankerung sitzt, begebt ihr euch zur Kante der aktuellen Plattform und haltet euch rechts. Klettert eine weitere Ebene nach oben, „saugt“ eine der dort aufgebahrten Kapselkerzen an und schleudert sie in das blau schimmernde Magnetfeld am anderen Ende der Halle. Spurtet jetzt zur eben genannten Kerzenkapsel, zieht sie zu euch heran und begebt euch in die Nähe der Kette, die die Kugel unter der Decke der Halle festhält.

© EA/Respawn Entertainment/Disney

Haltet nach einer Ranke im unteren Bereich der Kette Ausschau und schubst die Kerzenkapsel mit einem Machtstoß hinein. Die Ranke verbrennt und der „Kronleuchter“ samt Kugel rauscht mit einem Affenzahn zu Boden. Positiver Nebeneffekt: Durch den harten Aufprall wird die von einer blauen Spähre umgebene Kugel aus ihrer Halterung befreit. Springt anschließend hinunter auf die Ebene mit der Kugel und manövriert sie mit Hilfe der Macht in die Vertiefung im Zentrum des Raums. Ist die Kugel am rechten Fleck, ertönt ein Gong und der Turm im Grab von Miktrull erhebt sich. Kurz darauf öffnet sich eine kleine Tür. Geht hindurch und eine weitere Zwischensequenz startet. Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst!