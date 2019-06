Star Wars Jedi: Fallen Order - Erstes offizielles Gameplay enthüllt

Im Rahmen der EA Play wurde soeben das erste Gameplay zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ enthüllt. Knapp 14 Minuten gibt es aus dem Spiel zu bestaunen.

Soeben wurde das allererste Gameplay zu Star Wars Jedi: Fallen Order enthüllt. Das Spiel von Respawn Entertainment wurde während der Star Wars Celebration 2019 ursprünglich angekündigt, dort wurden jedoch nur Render-Szenen gezeigt. Nun wissen wir endlich wie sich das Singleplayer-Abenteuer um den Jedi-Padawan Cal Kestis und seinen Begleiter-Droiden BD-1 wirklich spielen lässt.

In den gezeigten Szenen befindet sich Cal auf dem Planeten Kashyyyk auf einer Mission, um gefangene Wookies zu befreien. Dabei stellen sich ihm zahlreiche imperiale Truppen in den Weg, aber auch einheimische Wesen stellen eine Gefahr dar. So sehen wir neben Sturmtruppen, Scout-Truppen, Flammenwerfer-Einheiten und Purge-Truppen auch riesige Spinnen-Monster.

In der Rolle von Jedi-Padawan Cal können wir verschiedene Macht-Fähigkeiten, Lichtschwert-Techniken und auch Wall-Runs ausführen, um uns zu behaupten. Mit der Macht lassen sich zum Beispiel Objekte stark verlangsamen oder einfrieren. So können wir Blaster-Schüssen von Sturmtruppen ausweichen oder sicher durch riesige Ventilatoren springen. Die Gameplay-Demo gibt einen Einblick darauf.

Zudem gibt es viele kleinere Rätsel zu lösen, um das Vorankommen zu ermöglichen und kleine Geheimnisse in der Umgebung zu finden. Euer Begleiter-Droide hilft bei der Navigation, indem er eine Karte projiziert, wie uns im Video gezeigt wird.

Der aus „Rogue One: A Star Wars Story“ bekannte Rebell Saw Gerrera (Forest Whitaker) bekam ebenfalls einen Auftritt – sowie ein Droide desselben Typs wie K-2SO zum Ende der Gameplay-Demo.

Insgesamt gab es rund 14 Minuten Gameplay zu sehen. Das Video ist unten eingebunden. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erscheint am 15. November 2019 für PS4, Xbox One und PC.