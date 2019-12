Star Wars Jedi: Fallen Order - Entwickler haben gewünschten Foto-Modus via Update integriert

Der Foto-Modus in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist da, den sich die Fans seit Release gewünscht haben. Dazu gibt es ein paar Bug-Fixes, um das Spiel stabiler laufen zu lassen.

Heutzutage darf ein ganz besonderes Feature bei einem AAA-Spiel nicht mehr fehlen. Ein Foto-Modus gehört mittlerweile zum guten Ton und so ist das etwas, das die Spieler immer gerne sehen, um ihr Abenteuern an den wichtigsten Stellen bestmöglich einzufangen. Die Bilder der einzelnen Communitys sind zumeist atemberaubend schön und zeigen ein Spiel von der besten Seite.

Foto-Modus für Fallen Order

Insbesondere in Star Wars Jedi: Fallen Order gibt es unzählige Möglichkeiten, einfach mal innezuhalten und den Antlitz der Umgebung in sich aufzusaugen. Die Planeten aus dem „Star Wars“-Universum haben nie besser ausgesehen in einem Videospiel, wie ihr unserem Test nachlesen könnt.

Star Wars Jedi: Fallen Order Auf dieses Spiel haben Fans über 10 Jahre gewartet - Test

Doch auf einen echten Foto-Modus mussten die Spieler bislang leider verzichten. Nun ist es allerdings so weit. Respawn Entertainment ist auf das Feedback der Community eingegangen und liefert nun nach.

Wie die Entwickler bestätigt haben, könnt ihr in diesem Modus sogar alle NPCs und sogar die Hauptfigur Cal Kestis deaktivieren, um ein schönes Bild von der Landschaft einzufangen. Hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten:

Kamerahöhe

Kamerarotation

Zoom

Vignette

Filmrauschen

Spotlight

Interface ausschalten

Filter

Neben dem Foto-Modus gibt es noch diverse Bug-Fixes mit dem Update, die einige Abstürze beheben sollen. Das Spiel soll nun also noch stabiler laufen. Die Patchnotes könnt ihr hier einsehen.

Wenn ihr euch für das Thema Ingame-Fotografie interessiert, dann solltet ihr euch diesen Artikel durchlesen:

Netzkultur Ingame-Fotografie erfreut sich wachsender Beliebtheit