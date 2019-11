Star Wars Jedi: Fallen Order - Enthüllt: So einfach erhaltet ihr alle Erfolge und Trophäen

In diesem kurzen Guide verraten wir euch, welche Errungenschaften es ist „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gibt und wie ihr alle Erfolge beziehungsweise Trophäen erhaltet.

Am 15. November erscheint das Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Und natürlich gibt es wieder reichlich Trophäen und Erfolge, die freigespielt werden können. Die genaue Liste wurde bereits vor dem Release veröffentlicht und verrät euch schon heute, was ihr tun müsst, um 1.000 Gamerscore beziehungsweise die Platin-Trophäe zu erhalten.

Die Liste aller Erfolge und Trophäen

Der neue Titel von Respawn Entertainment verfügt auf der Playstation 4 über 40 Trophäen, wovon eine die begehrte Platin-Trophäe ist. Auf der Xbox One gibt es insgesamt 39 Erfolge zum Freischalten, die euch alle zusammen 1.000 Gamerscore einbringen. Seid an diesem Punkt vor Spoilern gewarnt, die durch das Einsehen der Liste entstehen können.

Nachgetreten (Bronze, 10GS)

Tritt einen Phillak, der dich getreten hat.

Die Mantis (Bronze, 25GS)

Schließe dich der Crew an.

Es war einmal vor langer Zeit (Bronze, 25GS)

Finde das Gewölbe auf Bogano.

Das Hindernis ist der Weg (Bronze, 25GS)

Schließe das Grab von Eilram ab.

Alles ist miteinander verbunden (Bronze, 25GS)

Schließe das Grab von Miktrull ab.

Das Holocron erwartet dich (Bronze, 25GS)

Öffne das Gewölbe.

Wookie-Verteidigung (Bronze, 25GS)

Befreie die Wookies aus der imperialen Gefangenschaft.

Zeffo sehen… (Bronze, 25GS)

Erkunde den abgestürzten Venator.

Aus zivilisierteren Tagen (Bronze, 25GS)

Stelle dein eigenes Lichtschwert her.

Mit Dank zurück (Bronze, 10GS)

Besiege 50 Gegner mit reflektierten Blasterbolzen.

Perfektes Timing (Bronze, 10GS)

Pariere 100 Gegner.

Tipp Kick (Bronze, 10GS)

Besiege einen Gegner nur mit Tritten.

Drei auf einen Streich (Bronze, 10GS)

Besiege drei Gegner mit einem einzigen Lichtschwertwurf.

Wie du mir… (Bronze, 10GS)

Besiege einen Gegner mit seinem verlangsamten Blasterbolzen.

Urknall (Bronze, 20GS)

Besiege 20 Gegner mit Sprengstoffen.

Leg dich nicht mit BD-1 an (Bronze, 10GS)

Besiege einen Gegner mit einem gehackten Droiden.

Freier Fall (Bronze, 10GS)

Wirf 25 Gegner über die Kante.

Nicht so schnell (Bronze, 10GS)

Besiege 25 Gegner, während diese unter Verstärktem Verlangsamen stehen.

Karambolage (Bronze, 10GS)

Besiege einen Gegner durch eine Kollision mit einem anderen Gegner.

Zünglein an der Wage (Bronze, 10GS)

Schneide die Zunge eines Oggdo ab.

Volles Haus (Bronze, 20GS)

Rekrutiere alle verfügbaren Crewmitglieder für die Mantis.

Datenträger (Bronze, 20GS)

Finde alle verschlüsselten Logs von BD-1.

Schwertschmied (Bronze, 10GS)

Individualisiere dein Lichtschwert vollständig.

Erstrahlt in neuem Glanz (Bronze, 10GS)

Passe das Aussehen von Cal, BD-1 und der Mantis an.

Echo-Ortung (Bronze, 20GS)

Entdecke 75 Macht-Echos.

Legendäre Bestien (Silber, 50GS)

Besiege vier geheimnisvolle Kreaturen.

Eine weit, weit entfernte Galaxis (Silber, 50GS)

Vervollständige alle Holokarten von BD-1.

Ihr Name war Masana Tide (Silber, 25GS)

Besiege die Neunte Schwester.

Gorgaras Fall (Silber, 25GS)

Besiege den geflügelten Schrecken von Dathomir.

Ich wusste, er führt nichts Gutes im Schilde (Silber, 25GS)

Besiege einen ehemaligen Jedi-Meister.

Du kriegst mich nicht (Silber, 50GS)

Weiche 100 Angriffen mit Präzisionsausweichen aus.

Klingenmeister (Silber, 25GS)

Triff einen Einzelgegner mit allen Lichtschwert-Typen.

Sanitätsdroide (Silber, 25GS)

Finde alle Stim-Behälter von BD-1.

Grüner Daumen (Silber, 25GS)

Besitze ein ausgewachsenes Terrarium.

Datensammler (Silber, 25GS)

Scanne alle Gegnertypen.

Abschaum und Verkommenheit (Silber, 25GS)

Besiege jeden Kopfgeldjäger-Typ.

Sammler (Gold, 100GS)

Sammle alle Truhen und Geheimnisse.

Fühle die Macht (Gold, 100GS)

Schalte alle Jedi-Fähigkeiten frei.

Vertraue nur der Macht (Gold, 50GS)

Schließe die Geschichte ab.

Eine neue Hoffnung (Platin)

Erhalte alle Trophäen.