Star Wars Jedi: Fallen Order - Easter-Egg lehnt sich an Order 66 an

Spieler sind in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ jüngst auf ein Easter-Egg gestoßen, das sich auf ein bekanntes Filmzitat aus der ersten „Star Wars“-Trilogie anlehnt.

Das neueste „Star Wars“-Abenteuer ist in der letzten Woche für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Und da dauerte es nicht lang, bis die ersten Easter-Eggs entdeckt wurden.

Kürzlich stießen die ersten Spieler wie YouTuber xGarbett deshalb auf ein kleines Easter-Egg im neuen Star Wars Jedi: Fallen Order. Diese kleine Überraschung sollte sich auf die bekannte Order 66 beziehen, die nicht nur im Spiel eine große Rolle spielt.

Wir sprechen eine obligatorische Spoiler-Warnung aus!

Wo versteckt sich das Easter-Egg?

Das Easter-Egg begegnet euch relativ weit am Anfang der Geschichte. Wenn ihr in Cals Erinnerungen geworfen werdet, müsst ihr durch die Trainingsanlagen laufen, in denen der junge Padawan in der Vergangenheit seine Ausbildung vollzog.

Da es sich jedoch nur um ein Flashback handelt, spielt Respawn Entertainment an dieser Stelle ein wenig mit der Wahrnehmung des Spielers. So lauft ihr einen langen Gang entlang und kommt an dieser Stelle nicht weiter.

Doch anstatt euch umzudrehen und den eigentlichen Trigger fürs Vorankommen auszulösen, könnt ihr auch versuchen, die Tür zu öffnen. Wenn ihr 66 mal auf den Button drückt, könnt ihr das Easter-Egg einsehen.

Für alle, die es nicht selbst ausprobieren möchten, haben wir nachfolgend aufgeführt, wie das Easter-Egg im Detail aussieht. Alle anderen lesen an anderer Stelle weiter.

Star Wars Jedi: Fallen Order Spielzeit: Wie viel Stunden brauche ich zum Durchspielen?

Was bewirkt das Easter-Egg?

Das Easter-Egg bezieht sich auf die notorische Order 66, die die meisten Fans noch aus „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ kennen.

Nachdem ihr den Button an der Tür 66 mal gedrückt habt, hört ihr Darth Sidious, wie er seinen Befehl gibt:

„Führt Order 66 aus.“

Bei dieser Anweisung handelt es sich um einen Angriffbefehl, der die Klonarmee dazu auffordert, die „verräterischen Jedi“ aus den eigenen Reihen zu vernichten, nachdem der Sith-Lord diesen Verrat im Verborgenen von langer Hand geplant hatte. Dieses Vorgehen führte zur Auslöschung des Ordens der Jedi. Eine dunkle Zeit in der fiktiven Sternensaga, in der auch Fallen Order angesiedelt ist.

Star Wars Jedi: Fallen Order Guide: So entkommt ihr aus dem Grab von Eilram auf Zeffo