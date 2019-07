Star Wars Jedi: Fallen Order - Deshalb ist kein Alien zum Protagonisten geworden

In „Star Wars Jedi: Fallen Order“ schlüpfen wir in die Rolle des Menschen Cal Kestis. Einige Fans hätten sich vielleicht gewünscht, dass eine der Alienrassen aus dem „Star Wars“-Universum zum Protagonisten wird. Doch damit könnte es zu Problemen kommen, wie die Entwickler nun verraten haben.

Ab dem 15. November 2019 dürfen wir uns auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 endlich in das Abenteuer stürzen, das den Namen Star Wars Jedi: Fallen Order trägt. Wir erwarten spannende Lichtschwertgefechte, eine Menge Machtspiele (schlechter Wortwitz beabsichtigt) und einen Protagonisten, mit dem wir so richtig mitfiebern können.

Cal Kestis, in dessen Rolle wir in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ schlüpfen werden, hätte aber beinahe ein Alien sein können. Zumindest dann, wenn sich die Entwickler ein bisschen mehr getraut hätten. So verriet Stig Asmussen von Respawn Entertainment in einem Interview mit Game Informer, dass Cal ein Mensch sei, weil auch wir alle Menschen sind.

„Am Ende haben wir uns gegen eine der Alienrassen entschieden, weil dies bei vielen Leuten zu einer Entfremdung geführt hätte. Wir wollten sicherstellen, dass es eine wirklich menschliche Verbindung zu dem Charakter gibt, den wir im Spiel haben. Das ist die weitsichtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Ich persönlich fände es sehr cool, wenn wir einen Alien-Protagonisten hätten.“

Diese Entscheidung lässt sich durchaus nachvollziehen. Obwohl vielleicht einige einen Protagonisten im Stile von Admiral Ackbar oder Yoda cooler gefunden hätten. Seid ihr zufrieden mit der Wahl von Cal als Protagonist von „Star Wars Jedi: Fallen Order“? Oder muss euch der gejagte Jedi noch von seinen Qualitäten überzeugen?