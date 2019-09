Star Wars Jedi: Fallen Order - Cals Mission: Rasante Lichtschwertkämpfe im neuen Story-Trailer

Keine Enthüllung von Darth Vader in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und dennoch sorgt der neue Trailer für staunende Gesichter bei den „Star Wars“-Fans. Insbesondere die Lichtschwertduelle von Cal und dem Inquisitor haben es den Fans angetan.

Im neuesten Story-Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order geht es heiß her. So heiß, wie ein Laser eben sein kann, denn es gibt atemberaubende Lichtschwertkämpfe zu sehen. Cal Kestis tritt gegen den Inquisitor an und sie schenken sich nichts. Aber seht am besten selbst:

Im Rahmen des „Triple Force Friday“-Reveals hat Disney den neuen Trailer zum ambitionierten Spiel von Respawn Entertainment und Electronic Arts gezeigt.

Und nein, der Besitzer des roten Lichtschwerts ist nicht Darth Vader, wie es in den letzten Tagen im Netz spekuliert wurde. Nun sehen wir den Teaser, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, in voller Länge und erkennen den Inquisitor, der das Lichtschwert zückt, um Cal den Garaus zu machen.

Doch neben den rasanten Lichtschwertduellen und dem weiteren Einblick ins Gameplay sehen wir unter anderem einige Kameraden von Cal. Zudem gibt es einen wichtigen Hinweis auf Cals Mission. Dieser scheint gemeinsam mit seinen Kameraden auf der Spur nach etwas „sehr Kostbarem für das Imperium“ zu sein. Worum es sich bei dem Besagten handelt, erfahren wir an dieser Stelle noch nicht. EA schreibt jedoch:

„Innerhalb des Galaktischen Imperiums hat die Inquisition nur eine Aufgabe: alle Überlebenden des Ordens der Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Erfahre, wonach Cal Kestis in der Galaxis sucht und warum das Imperium nichts unversucht lässt, um ihn zu Fall zu bringen.“

Falls ihr mehr Neuigkeiten zu Star Wars wünscht, solltet ihr den 4. Oktober 2019 im Auge behalten, an dem der Triple Force Friday im Grunde stattfindet. Die Reveal-Show bezog sich lediglich auf die Enthüllung der neuen Merchandise-Produkte von Disney in Hinsicht auf Star Wars.

