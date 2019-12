Star Wars Jedi: Fallen Order 2 - Nachfolger befindet sich anscheinend schon in Arbeit

Eine neue Stellenausschreibung von Respawn Entertainment deutet darauf hin, dass sich eine Fortsetzung zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ bereits in Arbeit befindet.

Erst vor gut einem Monat erschien Star Wars Jedi: Fallen Order für den PC, die Playstation 4 und Xbox One, doch schon jetzt hoffen Fans weltweit auf eine Fortsetzung. Das Spiel von Respawn Entertainment erfreute sich nach dem Release nicht nur durchweg positiver Kritiken, sondern bewies mit seinen starken Verkaufszahlen, dass es einen nicht zu unterschätzenden Markt für ein storylastiges Singleplayer-Abenteuer im SW-Universum gibt.

„Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ bereits in Arbeit?

Vor wenigen Wochen bestätigte Publisher Electronic Arts, dass man durchaus Interesse an einem zweiten Teil hätte und nun sieht es so aus, als könnte sich dieses Projekt schon in der Umsetzung befinden. Darauf deuten zumindest neue Stellenausschreibungen von Respawn Entertainment hin, die aktuell Positionen für ein „Third-Person-Action-Adventure“ vergeben.

Star Wars Jedi: Fallen Order Guide: So hebt ihr den Turm im Grab von Miktrull an

„Wir stellen uns jemanden vor, der Leidenschaft für das „Star Wars“-Universum mitbringt und von der Idee angetan ist, ein Third-Person-Action-Adventure zu programmieren.“

Diese Beschreibung lässt natürlich die Hoffnung zu, dass es sich bei dem Projekt um eine Fortsetzung zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ handeln könnte. Da es jedoch noch keine weiteren Informationen gibt, ist es ebenfalls möglich, dass von einem ganz anderen „Star Wars“-Titel die Rede ist. Als wirklich wahrscheinlich wird diese Idee jedoch nicht angesehen, schließlich war der Titel bisher überaus erfolgreich und es ergibt Sinn, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Star Wars Jedi: Fallen Order im Test

Solltet ihr noch keine Berührungspunkte mit dem Titel gehabt haben, könnt ihr euch auf unserer Seite den Test von Ben Brüninghaus durchlesen, der „Star Wars Jedi: Fallen Order“ als ein Spiel bezeichnet, auf das Fans seit über zehn Jahren gewartet haben. Dabei lobt Ben vor allen Dingen die ausgefeilte, glaubwürdige Geschichte und die gut geschriebenen Charaktere.

Star Wars Jedi: Fallen Order Auf dieses Spiel haben Fans über 10 Jahre gewartet - Test