Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker - Neuer Bericht deutet auf Rückkehr eines alten Bekannten

Nach dem ersten Teaser-Trailer von „Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker“ sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Insbesondere die Frage nach altbekannten Figuren lässt den Fans keine Ruhe. Nun sind Hinweise aufgetaucht, welcher Charakter im Finale zurückkehren könnte.

Erst kürzlich auf der Star Wars Celebration 2019 wurde der neue Kinostreifen zum „Star Wars“-Universum angekündigt. Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker wird dabei auf neue und alte Charaktere aus der Skywalker-Saga setzen, um die neunteilige Saga abzuschließen. Zahlreiche Größen wie Luke Skywalker (Mark Hamill), Chewbacca (Joonas Suotamo), C-3PO (Anthony Daniels), Carrie Fisher (Leia Organa) oder sogar Billy Dee Williams (Lando Calrissian) sind im letzten Film zu sehen. Doch das war noch längst nicht alles.

Alte und neue Helden (Vorsicht, potenzielle Spoiler)

Bereits zum Ende des Ankündigungs-Trailers war den Fans klar, dass das oberste Übel Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) in irgendeiner Form zurückkehren würde, der seine ikonische Lache zum Besten gab.

Doch eines aktuellen Berichts von Making Star Wars zufolge, einem kredibilen Insiderblatt, soll es noch ein weiteres Wiedersehen geben, womit der eine oder andere Fan womöglich erst einmal so nicht gerechnet hätte.

So soll es einen Auftritt von Han Solo (Harrison Ford) geben, der in einer Szene mit Kylo Ren (Adam Driver) sprechen soll. Diese Szene könnte mit Luke in Verbindung stehen. Einige Quellen wollen erfahren haben, dass Han Solo zu seinem Sohn spricht, für den es noch nicht zu spät sei, während sich Solo erfüllt von Verständnis und Vergebung zeigen soll. Doch er soll dabei nicht als Machtgeist auftreten, wie wir es von anderen Jedi gewohnt sind. Es sei viel mehr eine Art Vision oder Traum.

Hierbei handelt es sich lediglich um unbestätigte Insider-Informationen, die nicht zutreffen müssen. Doch Making Star Wars lag in der Vergangenheit häufig richtig mit den Infos.

Zu den ganz neuen Charakteren zählt auf der anderen Seite unter anderem Jannah, die von Naomie Ackie verkörpert wird. Noch ist nicht allzu viel über sie bekannt. Doch das Netz ist bereits fleißig am Spekulieren, welche Rolle sie in der Skywalker-Saga einnehmen wird:

