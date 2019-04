Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker - J.J. Abrams bestätigt die Rückkehr von Imperator Palpatine

Der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer zu „Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker“ sorgt für viel Wirbel. Ein Grund dafür ist das Lachen von Imperator Palpatine am Ende des Trailers. J.J. Abrams bestätigt nun: Der Imperator wird im Finale der Skywalker-Saga wirklich zurückkehren.

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker läutet das Ende der Skywalker-Saga ein. Gestern wurde der erste Trailer zum neuesten Teil der Weltraum-Saga veröffentlicht und warf auch sogleich interessante Fragen auf.

Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker Filmname mitsamt Trailer enthüllt, kehrt Imperator Palpatine zurück?

Das Ende der Skywalker-Saga – mit einer alten Bedrohung?

Am Ende des Trailers sehen wir die Überreste eines Todessterns. Aus dem Off ertönt das Lachen des Imperators. Darth Sidious ist im Trailer nicht selbst zu sehen und so spekulieren die Fans nun über einen erneuten Auftritt der alten Bedrohung.

Eigentlich sollte Imperator Palpatine alias Darth Sidious tot sein. Von seinem Schüler Darth Vader in den Reaktorschacht des zweiten Todessterns geworfen – die Superwaffe explodierte auch wenig später – war das Ende des Imperiums besiegelt. Wie könnte der Imperator das überlebt haben?

Nachdem das Lachen von Palpatine ertönte, stand auch Schauspieler Ian McDiarmid auf der Bühne. In der unverwechselbaren Stimme des Imperators rief er in die Zuschauermenge „Roll it again“, woraufhin der Teaser-Trailer für „The Rise of Skywalker“ erneut gezeigt wurde. Ein großes Indiz dafür, dass Regisseur J.J. Abrams in der Tat die bekannteste Bedrohung der gesamten Saga für das Finale erneut auftreten lässt.

Star Wars Mark Hamill bestätigt seinen Lieblingsfilm aus dem Franchise

Regisseur bestätigt Palpatines Rückkehr

Was im Anschluss des Reveals zu wilden Spekulationen führte, bestätigt J.J. Abrams nun offiziell. Imperator Palpatine wird tatsächlich in Episode IX zurückkehren! Der Regisseur könnte dabei nicht glücklicher sein, dass diese Enthüllung nicht vorzeitig bekannt wurde. Ein solches Geheimnis geheim zu halten, sei überhaupt kein leichtes Unterfangen gewesen, wie Abrams gegenüber dem Empire Magazine mitteilt – gerade in der heutigen Zeit, in der Spoiler sehr leicht in Social Media verbreitet werden können.

Die Tatsache, dass Imperator Palpatine im Finale der Skywalker-Saga zurückkehren wird, sorgt nun natürlich für viele, weitere Spekulationen. Wie groß wird McDiarmids Rolle im Film werden, wird der Imperator überhaupt physisch auftauchen oder handelt es sich um einen Machtgeist?

Wie Regisseur J.J. Abrams bestätigte, wird die Handlung von „Star Wars: The Rise of Skywalker“ nicht unmittelbar nach The Last Jedi einsetzen. Es sollen einige Monate dazwischen liegen. The Last Jedi war bislang der einzige Teil der Saga, der zeitlich direkt an seinen Vorgängerfilm ansetzte.