Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker - Filmname mitsamt Trailer enthüllt, kehrt Imperator Palpatine zurück?

Im Rahmen eines einstündigen Panels auf der Star Wars Celebration kündigten Regisseur J.J. Abrahms und Lucasfilm-Präsidentin Kathellen Kennedy mitsamt zahlreichen Mitgliedern des Filmcastes offiziell Star Wars Episode IX an. Der neueste Teil der ikonsichen Filmreihe trägt den Namen „The Rise of Skywalker“ und zeigt sich in einem ersten Trailer!

Die „Star Wars“-Fans aus aller Welt warteten lange auf den heutigen Tag. Der neueste „Star Wars“-Film beendet die seit Jahrzehnten erzählte Skywalker-Saga. Bereits Ende diesen Jahres dürfen wir Episode IX im Kino betrachten. Der Titel des Films: „The Rise of Skywalker". Ein erster Trailer gibt uns einige Einblicke – mitsamt einer Überraschung am Ende.

The Rise of Skywalker

Eine Stunde lang sprachen Regisseur J.J. Abrahms, Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und diverse Casting-Mitglieder wie Anthony Daniels (C3PO), Daisy Ridley (Rey) und John Boyega (Finn) über zahlreiche Momente während des Drehs zur neuen Episode. Am Ende war es schließlich soweit: Der erste Teaser-Trailer wurde gezeigt!

Dieser zeigt anfangs Rey mit ihrem Lichtschwert ausgerüstet auf einem Wüstenplaneten. Kylo Rens TIE-Jäger saust ihr entgegen, sie spring über ihn hinweg. Anschließend folgten weitere kurze Impressionen. So wird uns gezeigt, dass auch Lando Calrissian und Prinzessin Leia – trotz des tragischen Ablebens von Carrie Fisher – im Film zu sehen sein werden. Ganz am Ende dann die Überraschung: Wir sehen die Überreste des Todessterns. Überschattet wird diese Szene vom Lachen von Imperator Palpatine!

Die Rückkehr von Imperator Palpatine?!

Wenige Momente nach dem Trailer steht auch Ian McDiarmid auf der Bühne, der in den vorherigen Filmen die Rolle von Palpatine einnahm. Im Finale der Skywalker-Saga wird also womöglich wirklich Imperator Palpatine eine Rolle spielen! Hättet ihr das gedacht? Der Herrscher des zerfallenen Imperiums kam in „Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi“ eigentlich durch Darth Vader ums Leben. Konnte er den Fall in den Schacht doch überlebt haben?

BB-8 bekommt in „The Rise of Skywalker“ übrigens einen neuen Freund an die Seite gestellt. Der kleine Droide hört auf den Namen D-0 und hat Ähnlichkeiten mit einer Schreibtischlampe (und erinnert uns irgendwie an eine Ente). Wir dürfen gespannt sein, ob D-0 ebenfalls so charismatisch wird wie sein kugelrunder Kollege.

Schaut euch den Trailer jetzt hier an:

Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker Offizieller Teaser-Trailer erschienen!