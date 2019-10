Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Wo bleibt der finale Trailer?

Fans von Star Wars werden in der kommenden Woche ein letztes Mal die Macht vor dem heimischen Bildschirm spüren: Wann erscheint der letzte Trailer zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“?

Jetzt wird es ernst für alle Fans der Saga: Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag dürfen wir uns über den finalen Trailer zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers freuen, wie nun im Vorfeld bekannt gegeben wurde. Demnach verspätet sich der Trailer in Anbetracht früherer Ankündigungen um exakt eine Woche.

Um wie viel Uhr erscheint der Trailer?

Der Trailer wird während des NFL-Spiels zwischen den New England Patriots und den New York Jets auf ESPN debütieren. Dementsprechend folgt Disney seiner Strategie von Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi und präsentiert den finalen Ausblick im Rahmen der Monday Night Football.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Laufzeit enthüllt? Finale könnte längster Film der gesamten Reihe werden

Das Spiel beginnt am Montag um 20:15 Uhr EDT, also nordamerikanischer Zeit. Das ist auf unsere mitteleuropäische MESZ-Zeit umgerechnet exakt Dienstag 2:15 Uhr in der Früh. Da der Trailer selbsterklärend nicht zum Start des Spiels gezeigt wird, sondern eher zwischen den Pausen präsentiert wird, dürfen wir uns zwischen 4:00 bis 5:00 Uhr morgens auf die Veröffentlichung des Trailers einstellen.

Abschließend soll der Trailer den Startschuss für den Ticketverkauf einläuten. Die ersten deutschen Kinoketten lassen über ihre Social-Media-Kanäle verlauten, dass die Tickets am Dienstag um 8:00 Uhr morgens in den Verkauf gehen werden – wer sich die besten Plätze für die Premiere sichern möchte, muss also früh aufstehen.

Offizieller Kinostart von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ist der 18. Dezember dieses Jahres. Die ersten Spieltermine werden daher vermutlich in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember liegen.