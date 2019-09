Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Wird Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurückkehren?

Bekommen wir ein Wiedersehen mit Anakin Skywalker? Laut aktuellen Gerüchten soll Hayden Christensen in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ mitspielen.

Der Kinostart von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers nähert sich mit großen Schritten und mit weiteren Trailern und PR-Aktionen erschaffen die Fans immer mehr Gerüchte zum Saga-Finale.

Kehrt Anakin Skywalker zurück?

So wollen viele Fans nun mutmaßen, dass wir Schauspieler Hayden Christensen in seiner bekannten Skywalker-Rolle Anakin Skywalker im kommenden Film wiedersehen werden. Er spielte den Jedi-Auserwählten in „Episode 2: Angriff der Klonkrieger“ und „Episode 3: Die Rache der Sith“ und ist als Machtgeist in den Neuauflagen von „Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ zu sehen.

Warum ranken sich die Gerüchte gerade um ihn?

Hayden Christensen ist in letzter Zeit häufiger zusammen mit Ian McDiarmid zu sehen. So besuchten sie zum Beispiel ein Kinderkrankenhaus in Salt Lake City. McDiarmid wird erneut als Imperator Palpatine im Saga-Finale auftreten. Das wurde bereits bestätigt. Dass er an solchen Aktionen teilnimmt, erklärt sich daher bereits von selbst.

In der Stadt findet allerdings gleichzeitig die FanX-Comic Convention statt und die beiden Schauspieler sollten ein Panel auf dem Event haben. Disney hatte dies jedoch in letzter Minute abgeblasen. Laut vieler Fanmeinungen sollte so verhindert werden, dass sie Spoiler zum kommenden „Der Aufstieg Skywalkers“ ausplaudern.

Aber weshalb sollte Anakin-Schauspieler Christensen ebenfalls dabei sein, wenn er nicht ebenfalls im Film vorkäme? Beide Charaktere sollten eigentlich in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ gestorben sein, doch das hält sie nicht davon ab, als Machtgeister zu erscheinen. Das kennen wir bereits von Obi-Wan Kenobi und Meister Yoda.

Ein Wiedersehen mit Anakin würde zudem weitere Brücken zu den alten Trilogien schlagen. Ein Ziel, dass Regisseur J.J. Abrams durchaus verfolgt.

„Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ wird ab dem 18. Dezember 2019 in den deutschen Kinos zu sehen sein.