Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Werden wir mehr von Leias Machtfähigkeiten sehen?

Leias Machtfähigkeiten wurden noch nie so in Szene gesetzt wie bei ihrem Machtflug in „Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi“. Da sie im kommenden „Der Aufstieg Skywalkers“ ebenfalls auftreten soll, könnten wir unter Umständen mehr von ihrem Umgang mit der Macht sehen. Wir haben sogar einen Vorschlag, wie dies geschehen könnte.

Viele Fans waren schockiert, als in Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi Leias Machtfähigkeit offenbart wurde. Sie war in der Lage, selbst durch das Weltall zu fliegen und so dem Tod zu entrinnen, nachdem sie aus einem Raumschiff gesogen wurde. Dass sie den Vorfall überlebte, war natürlich eine glückliche Wendung, doch die Szene gehört zu den Umstrittensten im ganzen Film.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Ende des Films war größte Herausforderung in J.J. Abrams Karriere

Sehen wir mehr von Leias Machtkontrolle?

Dabei sollte es gar nicht überraschend sein, dass Leia mit der Macht vertraut ist. Einen Hinweis gab es bereits in Das Erwachen der Macht, als sie sofort den Tod von Han spürte.

In Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers wird Prinzessin Leia erneut einen Auftritt haben. Da die Schauspielerin Carry Fisher leider bereits verstorben ist und Regisseur J.J. Abrams bei ihrer Rückkehr größtenteils auf Computereffekte verzichten möchte, greift das Filmteam auf nicht verwendetes Material von Aufnahmen zu „Das Erwachen der Macht“ zurück.

Da stellt sich natürlich die Frage: Werden wir mehr von Leias Machtfähigkeiten sehen? Es ist unklar, ob das Filmmaterial von Fisher für den kommenden Film so manipuliert werden kann, dass es auf die Ereignisse in „Die letzten Jedi“ aufbaut. Es besteht die Möglichkeit, dass wir bloß einige generische Szenen zu Gesicht bekommen.

Weitere Szenen könnten Machtflug relevanter machen

Jedoch würde es wohl verschwendetes Potenzial sein, wenn man es nur bei diesem „Machtflug“ durchs All belassen würde, der noch dazu von Fans als so umstritten und willkürlich inszeniert angesehen wird. So könnten weitere Szenen in „Der Aufstieg Skywalkers“, in denen Leia die Macht kontrolliert, dabei helfen, die Vorkommnisse in „Die letzten Jedi“ relevanter zu gestalten.

Star Wars Klärt The Mandalorian den Ursprung der Ersten Ordnung auf?

Leia unterweist Rey im Umgang mit der Macht?

Wie könnte dies funktionieren? Leia mag vielleicht nicht so stark im Umgang mit der Macht sein wie Luke, doch sie könnte als Unterstützung bei Reys Training dienen. Leia könnte sie einiges über die Macht lehren. Luke muss immerhin nicht der einzige Lehrer für die junge Jedi-Kämpferin sein. Dies ist zumindest eine Spekulation darüber, wie Leia in „Der Aufstieg Skywalkers“ eingebunden werden könnte und eine Weiterentwicklung zu „Die letzten Jedi“ erhält.

Eure Meinung ist gefragt: Sollten mehr von Leias Machtfähigkeiten gezeigt werden und wie könnte man diese bestenfalls in Szene setzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!