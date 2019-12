Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Schauspieler verspricht Game of Thrones-ähnlichen Twist, der Meinungen spalten könnte

Schauspieler Richard E. Grant vermutet, dass „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ die Fans so sehr spalten wird wie das Ende von „Game of Thrones“.

Mit „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ verspricht Regisseur J.J. Abrams das Ende einer langjährigen Saga. Erste Trailer und Handlungsdetails deuten bereits auf eine Reihe von Twists hin, die dem Finale einen großen Schocker verleihen könnten. Schauspieler Richard E. Grant, der eine Rolle in der letzten Episode übernehmen wird, verspricht einen „Game Of Thrones“-ähnlichen Twist, der die Meinungen der Fans spalten könnte.

Das Game Of Thrones-Syndrom

In wenigen Wochen erleben wir den Kinostart zu Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers, der das Ende der Skywalker-Saga erzählen wird. Genaue Handlungsdetails sind noch nicht bekannt, erste Trailer versprechen allerdings eine Reihe von schockierenden Ereignissen. So wurden die Fans nicht nur von der Rückkehr des Imperator Palpatine überrascht, auch zeigt eine kurze Szene Rey in ihrer Sith-Form.

Schauspieler Richard E. Grant sprach vor einiger Zeit in einem Interview darüber, dass fast ausschließlich alle Schauspieler des Films kein vollständiges Script erhalten und somit selber von einigen Handlungsdetails überrascht werden. In einem neuen Interview mit Yahoo versprach er weiterhin einen großen Twist, auf den sich kein Zuschauer vorbereiten könnte. Dieser könnte die Meinungen der Fans so sehr spalten wie das Finale von Game Of Thrones:

„Es gibt einen großen Charakter-Twist, den ich nicht habe kommen sehen. Er macht emotional gesehen und in Bezug auf die Story sehr viel Sinn und ich finde, dass er wirklich intelligent rüberkommt. Und ich finde es wirklich unglaublich, dass etwas, das mit einem Film im Jahre 1977 begann, neun Filme später solch einen Abschluss findet.“

„Der Film könnte jedoch dem Risiko des Game Of Thrones-Syndrom unterfallen, denn keinesfalls wird man alle Fans befriedigen können, da die Zuschauer so emotional in die Geschichte investiert sind. Den Film, den ihr sehen werden, könnte möglicherweise nicht der Film sein, den ihr euch ausgemalt habt. Aber als ein Fan über die vier Jahrzehnte hinweg kann ich persönlich sagen, dass der Film allem gerecht wird.“

Wenn ihr eine genaue Reaktion von Richard E. Grant auf „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ sehen wollt, könnt ihr euch hier seine Reaktion auf das erste Screening vom Film anschauen: