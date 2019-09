Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Die roten Augen von C-3PO sollen Teil eines großartigen Storytellings sein

Eines der größeren Mysterien des neuen Trailers zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ sind die roten Augen von C-3PO. Anthony Daniels deutet nun an, dass die Augen Teil eines großartigen Storytellings sind.

Der neue Trailer von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers hat definitiv Eindruck hinterlassen. Wir haben nicht nur eine dunkle Version von Rey zu Gesicht bekommen, sondern dürfen zudem über die mysteriösen roten Augen von C-3PO rätseln.

Wichtiger Bestandteil der Story

Die roten Augen haben im Internet mittlerweile jede mögliche Theorie losgetreten – also so wie wir es vom Internet gewohnt sind. Unter anderem wird von manchen Nutzern (scherzhaft?) behauptet, dass C-3PO der wahre Sith-Lord sei und sich als absoluter Bösewicht der Skywalker-Saga herausstellen könnte.

Wenngleich dies ein überraschender Twist wäre, scheint sich C-3PO-Darsteller Anthony Daniels auf jeden Fall sicher zu sein, dass wir die Bedeutungen der Augen als großartiges Storytelling wahrnehmen werden. Daniels erzählt von seinen Gedanken, die er hatte, als er erstmals von diesem Story-Element erfahren hat.

„Das war so seltsam, weil sie mich mit einer besonderen Sache in Beschlag genommen hatten, und mich selbst im Spiegel zu sehen, war beängstigend. Es ist eine großartige Erzählung, die mich wirklich überrascht hat."

Das passt insgesamt zur Planung von J.J. Abrams, der mit Episode 9 die gesamte Skywalker-Saga zu einem Ende bringen möchte. Da sowohl C-3PO als auch R2D2 seit Anfang an dabei sind, macht es nur Sinn sie endlich sinnvoll in die Geschichte einzubauen. Sie waren dabei, als das Schiff in Episode 4 angegriffen wurden und in Episode 1 durften wir die Anfänge der mechanischen Freunde miterleben. In Episode 7 und 8 hatten beide Droiden jedoch bestenfalls Nebenrollen.

Was genau es mit den roten Augen von C-3PO auf sich hat, erfahren wir spätestens am 20. Dezember dieses Jahres, wenn „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in den deutschen Kinos anläuft.