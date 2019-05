Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Ritter von Ren, neue Charaktere und mehr: Spannende Details zum Saga-Finale enthüllt!

Ein großer Schwung neuer Informationen zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers" ist enthüllt worden. Die Ritter von Ren bekommen einen Auftritt in dem neuen Krieg der Sterne-Film, außerdem erhalten wir erste Blicke auf neue Charakter und erfahren mehr zur Handlung.

Wir warten gespannt auf den Film Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, der die Skywalker-Saga zu einem Ende bringen wird. Regisseur J.J. Abrams schließt entsprechend mit dem ab, was George Lucas einst startete.

Vanity Fair war bei den Dreharbeiten zum aktuellen Krieg-der-Sterne-Kapitel zu Gast und enthüllte in einer großen Cover-Story samt Bildern der renommierten Fotografin Annie Leibovitz spannende Details zum kommenden Film. So erhalten wir einen Blick auf neue Charaktere, bekommen neue Schauplätze genannt und erfahren mehr über die Handlung.

Die Ritter von Ren

Director @jjabrams rehearses a scene with the Knights of Ren on the set of #TheRiseOfSkywalker. Read more on these elite warriors in @VanityFair’s special The Rise of Skywalker issue.



Read the cover story: https://t.co/Nq5QF0Wn8V pic.twitter.com/tx25tiMZqd — Star Wars (@starwars) 22. Mai 2019

Wir konnten sie für einen kurzen Augenblick bereits in Reys (Daisy Ridley) Vision in Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht sehen, als sie das Lichtschwert zum ersten Mal ergriff, in Episode 8: Die letzten Jedi fehlten sie dagegen völlig. Nun werden die Ritter von Ren ihren großen Auftritt bekommen. Ein Setbild zeigt die sechs Krieger, die unter Kylo Rens (Adam Driver) dunklen Willen kämpfen, zusammen mit Regisseur J.J. Abrams und Stunt Coordinator Eunice Huthart. Dadurch wird die Erste Ordnung noch einmal bedrohlicher für den Widerstand.

Planet Pasaana

Rey (Daisy Ridley), Chewbacca (@JoonasSuotamo), C-3PO (@ADaniels3PO), and Finn (@JohnBoyega), prepare for a scene in Jordan’s Wadi Rum desert. First look at exclusive images by Annie Leibovitz in @VanityFair’s #TheRiseOfSkywalker issue.



Cover story: https://t.co/Nq5QF0Wn8V pic.twitter.com/q0gxRMfuQy — Star Wars (@starwars) 22. Mai 2019

Dieses Setbild zeigt die Helden der neuen Trilogie Rey, Chewbacca (Joonas Suotamo), C3P0 (Anthony Daniels) und Finn (John Boyega) in einer Wüste. Anscheinend befinden sie sich auf dem Wüstenplaneten, den wir schon im ersten Teaser zu Episode 9 sahen. Nun ist klar, um welchen Planeten es sich handelt: Pasaana. Ein Planet am Rande der Galaxie, der zum ersten Mal Schauplatz in den Star Wars-Filmen ist. Dort ist die Spezies der Aki-Aki beheimatet. Für diese Szenen wurde in Wadi Rum in Jordanien gedreht.

Allegiant General Pryde

#StarWars: The Rise of Skywalker features many new characters, including Keri Russell as Zorri Bliss and Richard E. Grant as Allegiant General Pryde. Get your first look right here. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/vtykcfUEjP — VANITY FAIR (@VanityFair) 22. Mai 2019

In Episode 9 werden einige Neuzugänge ihren Auftritt haben. Dazu gehört Allegiant General Pryde gespielt von Richard E. Grant. Er arbeitet für die Erste Ordnung. Auf dem Bild befindet er sich zusammen mit General Hux (Domhnall Gleeson) auf der Brücke von Kylo Rens Zerstörer. Es wurde klargestellt, dass die beiden nicht Vater und Sohn sind.

Zorri Bliss und der Planet Kijimi

Ein weiterer neuer Charakter, der nun mit einem ersten offiziellen Bild publik gemacht wird, ist Zorri Bliss (im oberen Tweet links zu sehen). Diese maskierte Kriegerin wird von Keri Russell gespielt. Während dem Krieg zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand befindet sich die Schurkin auf dem verschneiten Planeten Kijimi. Ebenfalls ein neuer Planet im Star Wars-Filmuniversum. Zorri Bliss lebt dort in einem Diebesquartier.

Jannah

Here’s what we can tell you about #TheRiseofSkywalker: when the film picks up—about a year after the end of The Last Jedi—Rey, Finn, and Poe are all finally in the same place for the first time since The Force Awakens https://t.co/cbjHB1IDSd pic.twitter.com/XWqLCCbsrK — VANITY FAIR (@VanityFair) 22. Mai 2019

Finn und Naomi Ackies neuer Charakter Jannah machen anscheinend gemeinsame Sache. Auf dem Bild sehen wir die beiden auf Orbaks, pferdeähnlichen Wesen, reiten. Jannah ist ein weiterer Neuzugang in Episode 9. Wir haben ein erstes Bild von ihr auf dem Panel während der Star Wars Celebration 2019 gesehen, bei dem der erste Teaser zu Episode 9 präsentiert wurde. Wie man sehen kann, ist sie sehr versiert im Umgang mit Pfeil und Bogen.

Details zur Handlung – Kylos und Reys Verbindung, Luke Skywalkers Schicksal

Die Handlung von Episode 9 soll etwa ein Jahr nach dem Ende von Episode 8 einsetzen. Rey Finn und Poe (Oscar Isaac) werden dann zum ersten Mal seit Das Erwachen der Macht zur selben Zeit am selben Ort sein. Der Mittelpunkt der Handlung soll auf die Verbindung zwischen Rey und Kylo Ren gelegt werden. Kylo Ren wurde von der dunklen Seite der Macht eingenommen. Unter Umständen wird die wahre Herkunft von Rey offenbart, welche eine andere ist, als Kylo ihr in Rian Johnsons Episode 8 offenbarte – dabei handelt es sich jedoch noch um ein Gerücht.

And what, exactly, is going on with with Kylo and Rey in #StarWars and #TheRiseOfSkywalker? Details here. https://t.co/1QTsOGpSvL — VANITY FAIR (@VanityFair) 22. Mai 2019

Zudem wird Luke Skywalker (Mark Hamill) ein Teil der Geschichte bleiben, sein Schicksal wird in den weiteren Fokus der Handlung gerückt. Er ist dabei nicht der einzige Skywalker, auf den im Titel des Films angesprochen wird.

Es wird außerdem mehr zu den Ursprüngen der Ersten Ordnung offenbart. Zudem soll in der neuen Trilogie der Höhepunkt im Konflikt zwischen dem Jedi-Orden und den Sith ausgefochten werden – mit Reys vollendetem Training dank der Bücher des Jedi Ordens. Die Verbindung der Macht zwischen Rey und Kylo soll zudem tiefer sein als bislang dargestellt.

Verbindungen zur Vergangenheit werden außerdem mit den Trümmern des zweiten Todessterns geschaffen. Imperator Palpatine wird einen Auftritt haben. Das wurde bereits nach dem ersten Teaser bestätigt.

Wie Prinzessin Leia auf die Leinwand gebracht wird

© Lucasfilm

Prinzessin Leia, deren Schauspielerin Carrie Fisher tragischerweise bereits verstorben ist, wird ebenfalls weitere Auftritte erhalten. Einen davon konnten wir bereits im ersten Teaser sehen. Dabei verzichten Regisseur J.J. Abrams auf eine Ersatzschauspielerin oder eine komplett computeranimierte Leia. Stattdessen werden alte Aufnahmen aus früheren Dreharbeiten digital angepasst und für Der Aufstieg Skywalkers genutzt. Carrie Fishers Tochter Billie Lourd, welche Lieutenant Connix spielt, bestand darauf, dass die beiden Charaktere Screentime miteinander teilen. Leia soll zudem einen würdigen Abschluss erhalten, wie Regisseur J.J. Abrams mitteilt.

„Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ startet am 19. Dezember 2019 in den Kinos. Dann wird die Skywalker-Saga abgeschlossen.