Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Rey-Darstellerin wurde bei Premiere von ihren Gefühlen überwältigt

Rey-Darstellerin Daisy Ridley ging die Premiere des neuen „Star Wars“-Films anscheinend näher als sie gedacht hatte. Bei der Premiere von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ musste sie mit den Tränen kämpfen, wie sie nun verrät.

Was George Lucas im Jahr 1977 mit „Eine neue Hoffnung“ begann, endet nun auf der großen Leinwand mit Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers. Eine Ära der Kinogeschichte geht zu Ende und für das Finale bringt Regisseur J.J. Abrams zahlreiche klassische Star Wars-Charaktere wie Imperator Palpatine oder Lando Calrissian zurück. Die Story fokussiert sich dennoch auf die neuen Helden wie Rey, Finn oder Poe, die 2015 mit Das Erwachen der Macht in die Saga eingeführt worden.

Premiere des neuen Star Wars-Films zu emotional für Rey-Darstellerin

So gestalteten sich die Dreharbeiten zum Trilogie-Finale für viele der Darsteller sehr emotional, schließlich arbeiteten sie über mehrere Jahre daran, diese Filme auf die Leinwand zu bringen.

Gerade bei Daisy Ridley, die Darstellerin der jungen Jedi-Kriegerin Rey, sprudelten die Gefühle über, als sie den fertigen Film in der Premiere sah. Sie hat versucht, sich nach der Premiere von „Der Aufstieg Skywalkers“ aus dem Kino zu schleichen, um in ihrem Auto zu weinen.

„Wir saßen alle recht erstaunt da. Anschließend versuchte ich zum Auto zu huschen und zu weinen. (Produzent) Michelle Rejwan und (Drehbuchautor) Chris Terrio meinten: „Nein, mach weiter.“ Und ich reagierte: „Ich will vor euch nicht weinen! Ich will ins Auto.“

Laut Ridley schreiten die Ereignisse im Film so schnell voran, dass sie ihre Emotionen nicht im Griff hatte, bis alles vorüber war.

„Es geht wirklich flott. Du wirst derart hineingezogen, dass du es bis zum Ende nicht wirklich verarbeiten kannst. Und plötzlich geht es dir etwa wie „Oh… Oh mein Gott…“ Es ist sehr überwältigend.“

Was die „Star Wars“-Zukunft noch für Daisy Ridley bereithält, steht wortwörtlich in den Sternen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass sie erneut in die Rolle von Rey schlüpfen darf. So sind die „Star Wars“-Pläne von Disney und Lucasfilm zwar noch sehr vage, Kathleen Kennedy ließ jedoch durchblicken, dass die Sequel-Trilogie-Charaktere durchaus in kommenden Filmen auftauchen können.