Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Poster enthüllt: Erster Blick auf den meist diskutierten Rückkehrer

Das erste Poster zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ wurde vorgestellt und zeigt Rey und Kylo im Kampf. Über ihnen ragt der diabolisch grinsende Imperator Palpatine. Es ist der erste Blick auf die dunkle Bedrohung im neuen Film.

Während der Star Wars Celebration 2019 bekamen wir einen ersten kurzen Trailer zum kommenden Saga-Finale zu sehen. Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers wird die Geschichte um Rey und die gesamte Skywalker-Saga abschließen sowie die wohl dunkelste Bedrohung der Galaxis erneut auferstehen lassen. Das unheimliche Lachen des Imperators am Ende des ersten Trailers und das anschließende Erscheinen von Schauspieler Ian McDiarmid auf der Bühne ließ Fanherzen aufspringen. Der Imperator alias Sith-Lord Darth Sidious kehrt zurück!

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Ritter von Ren, neue Charaktere und mehr: Spannende Details zum Saga-Finale enthüllt!

Das Unheil im Hintergrund

Das neu enthüllte Poster zum kommenden Sci-Fi-Film ist die abschließende, große Bestätigung. Der Imperator ist auf der gesamten oberen Bildhälfte zu sehen. Sein böses Antlitz überwacht einen erbitterten Kampf zwischen Rey und Kylo. Das Poster scheint zu visualisieren, wie er im Hintergrund die Fäden in der Hand hält, die dafür sorgen, dass die beiden jungen Macht-Ausüber aufeinander losgehen.

Wie der Bösewicht im Film auftritt, wird unter den Fans heiß diskutiert. Er ist der Charakter, um den sich zurzeit die wohl meisten Mythen ranken. Eigentlich müsste Palpatine nach der Zerstörung des zweiten Todesterns tot sein. Im ersten Trailer konnten wir die Trümmer der planetaren Waffe erblicken. Tritt er also gar nicht in physischer Gestalt auf, sondern als Machtgeist? Oder sind seine Machtfähigkeiten so groß, dass er dem Tod doch irgendwie entkommen konnte?

Wir werden es ab dem 18. Dezember 2019 erfahren, denn dann läuft „Star Wars Epsiode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in den deutschen Kinos an.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Traileranalyse zu einer alten Bedrohung und der Abschluss der Saga