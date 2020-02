Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Neuer Clip zeigt, wie Leia wieder zum Leben erweckt wurde

Episode 9 „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ vollendet die Skywalker-Saga und nimmt Abschied von vielen beliebten Helden. Ein neues Video zeigt, wie die Macher die verstorbene Carrie Fisher als Leia in den Film einbinden konnten.

Der letzte große Kinofilm Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers vollendet nach neun Filmen und über 40 Jahren die Skywalker-Saga von George Lucas.

Eine der größten Herausforderungen an Regisseur J.J. Abrams und sein Team war sicherlich die Rückkehr von Leia. Schließlich wollte man ihre Geschichte in der Skywalker-Saga ebenfalls zu einem zufriedenstellenden Abschluss bringen. Hierzu griff man auf nicht verwendete Szenen mit der verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher als General Leia aus Das Erwachen der Macht zurück. Die Schwierigkeit bestand darin, die wenigen Szenen in einen Zusammenhang mit der aktuellen Story zu bringen.

Ein Clip zeigt nun die aufwendige Arbeit des Visuell-Effekts Teams, wie Leias Szenen in den Film eingebunden wurden und damit die verstorbene Schauspielerin wieder zum Leben erweckte. Hinzu kommen Szenen aus älteren Filmen, wie den Klassiker „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, die als Flashbacks etwa mit Mark Hamills Luke verwendet wurden. Auch Carrie Fishers Tochter Billie Lourd sprang für manche Leia-Szene ein, die selbst als Lt. Connix der Rebelleneinheit im Film mitspielte. Das komplizierte Zusammenspiel der einzelnen und recht aufwendigen Sequenzen geben der Leia-Story ihren Abschluss.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers im Oscar-Rennen

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ hat inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen weltweit eingespielt. Die Kritiken zum zweiten Film von Regisseur J.J. Abrams fallen jedoch recht gemischt aus. Nichtsdestotrotz darf sich der jüngste „Star Wars“-Film auf insgesamt drei Oscar-Nominierungen freuen, etwa für John Williams Filmmusik und die besagten visuellen Effekte des Films. Ob die viele Arbeit des Teams am Ende mit einem Goldjungen belohnt wird, wird sich bei der Oscar-Preisverleihung am Sonntag, 9. Februar 2020 zeigen.

