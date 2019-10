Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Laufzeit enthüllt? Finale könnte längster Film der gesamten Reihe werden

Im Dezember kommt „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in die Kinos. Sollten die Gerüchte stimmen, dürfte das Finale der Saga der längste Film der gesamten Reihe werden. Währenddessen warten wir auf den neuen Trailer.

Die Spannung wächst: In genau zwei Monaten kommt Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers in die Kinos und könnte alles bisherige in den Schatten stellen. Regisseur J.J. Abrams hat für das große Finale der gesamten Skywalker Saga von George Lucas nach neun Filmen und 42 Jahren einiges geplant.

Dabei spielt Zeit wohl keine Rolle, würde man meinen. Aufmerksame Fans haben angeblich eine erste Ankündigung in einem US-Kino gesehen, die eine Laufzeit des Films mit satten 155 Minuten angeben. Mit den 2 Stunden und 35 Minuten, sollten die Angaben tatsächlich richtig sein, wird Episode 9 der mit Abstand längste Film der gesamten „Star Wars“-Reihe, einschließlich den Anthologie-Filmen „Rogue One“ und „Solo“. Zum Vergleich: Der erste „Krieg der Sterne“ -Film von George Lucas betrug im Jahr 1977 noch 121 Minuten, während Abrams „Das Erwachen der Macht“ auf 135 Minuten kommt.

Bereits vor einigen Monaten gab es erste Gerüchte über die extralange Laufzeit des Kinofilms. Damals bestätigte der Bruder von John Williams, dass der legendäre Komponist den Soundtrack für 135 Minuten Film schreiben wird. Natürlich sind das nur vage Angaben, denn der Film befand sich zu diesem Zeitpunkt noch mitten in der Produktion. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich zeigen.

Wann kommt der neue Trailer?

Inzwischen fiebern Fans einem neuen Trailer entgegen, der gerüchteweise noch in diesem Monat erscheinen soll. Als Termin wird der „Monday Night Football“ am 21. Oktober heiß gehandelt, offiziell bestätigt ist das aber nicht. Dafür spricht, dass Lucasfilm schon zu „Das Erwachen der Macht“ und „Die letzten Jedi“ einen ganz ähnlichen Termin für den finalen Trailer gewählt hat.

Zuletzt erschien neues Material zu „Der Aufstieg Skywalkers“ auf der D23 Expo mit überraschenden Szenen, einschließlich C-3PO mit roten Augen und einer düsteren Rey mit einem neuen Lichtschwert. „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ kommt am 18. Dezember in die deutschen Kinos.