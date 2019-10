Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Kartenvorverkauf: Rekord nach nur einem Tag

Der Kartenvorverkauf für „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ hat begonnen. In zwei Monaten kommt das Finale der Saga in die Kinos und schon jetzt sind die ersten Kinos ausverkauft.

Am 19. Dezember kommt Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers in die deutschen Kinos. Mit dem finalen Trailer hat gestern auch der Kartenvorverkauf für das große Finale der Skywalker Saga begonnen. Der Ansturm der Fans war so enorm, dass nach 24 Stunden bereits die ersten Vorstellungen in zahlreichen Kinos ausverkauft waren. Ein neuer Rekord.

Ausverkaufte US-Kinos nach wenigen Stunden

Der US-Tickethändler Atom hat innerhalb der ersten Stunde bereits weit mehr Kinokarten verkauft, als für „Die letzten Jedi“ und fast soviel wie für den Marvel-Film „Avengers: Endgame“ in diesem Frühjahr. Der hatte am Ende über 2,068 Milliarden Dollar weltweit eingespielt und konnte „Avatar“ als erfolgreichsten Film aller Zeiten ablösen.

Ob „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ einen ähnlichen großen Erfolg an den Kinokassen erzielen wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt sind Berichten nach der Andrang auf die Karten für die ersten Vorstellungen so enorm, dass die ersten Kinosäle bereits restlos ausverkauft sein dürften. In Deutschland sieht es sicherlich ähnlich aus.

Zum Vergleich: Das Erwachen der Macht als Auftakt der neuen Trilogie und erster Star Wars-Film nach rund 15 Jahren spielte allein am ersten Wochenende rund 247 Mio. US-Dollar in den US-Kinos ein. Bereits nach nur 10 Tagen verzeichnete er weltweit rekordverdächtige eine Milliarde US-Dollar. Der Nachfolger Die letzten Jedi konnte zwar zwei Jahre später an den sensationellen Erfolg nicht ganz heranreichen, spielte dennoch hervorragende 1,33 Milliarden Dollar weltweit ein.

Branchenkenner rechnen mit mindestens einem ähnlichen Erfolg für das Finale der gesamten Skywalker Saga. Am ersten Wochenende dürfte „Der Aufstieg Skywalkers“ locker die 100 bis 150 Millionen Dollar-Marke allein in den US-Kinos erreichen.