Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Jetzt offiziell: Sagafinale längster Star Wars-Film überhaupt

Erste Angaben zur 155-minütigen Laufzeit wurden bislang als Platzhalter aufgefasst. Bei „Das Erwachen der Macht“ war J.J. Abrams immerhin erst im November 2015 mit seinem Film fertig. Einen Monat bevor er in den Kinos anlief. Diesmal hat er anscheinend die Arbeiten noch früher beendet. Ab dem 18. Dezember 2019 können wir den Film dann endlich sehen. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Ihr solltet schnell sein, die Säle werden voll.

Seit gestern erfreuen sich Fans weltweit über den finalen Trailer zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers , der uns einen kleinen Einblick darauf gibt, was uns im Sagafinale erwartet. Reys Schicksal, opulent inszenierte Raumschlachten, Palpatines Rückkehr und zahlreiche weitere Brücken zur Vergangenheit – Regisseur J.J. Abrams hat viel zu erzählen, wenn sowohl die neue Trilogie als auch eine generationenübergreifende Filmreihe im Gesamten ihr Ende findet. Und dafür nimmt er sich auch viel Zeit.

