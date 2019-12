Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - J.J. Abrams teasert Auftritt von Ahsoka an

J.J. Abrams hat kürzlich angedeutet, dass ein besonderer Fanliebling aus dem „Star Wars“-Universum im Abschluss der Skywalker-Saga zu sehen sein wird.

Schon in Kürze ist es so weit, das Finale der großen Skywalker-Saga debütiert weltweit in den Kinos. Im Vorfeld des Kinostarts zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers wird viel diskutiert, Darsteller und Produzenten geben immer wieder Material für Diskussionsstoff.

Ahsoka Tano im Realfilm?

Dieses Mal ist es der Regisseur J.J. Abrams, der abermals ein kleines Detail andeutet. Und „Star Wars“-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Es könnte sein, dass Abrams einen ganz besonderen Charakter auf die große Leinwand bringt.

Die Rede ist von Ahsoka Tano, einem absoluten Fanliebling. Wir haben sie bislang lediglich in den Animationsserien zu Gesicht bekommen, wo sie als Padawan von Anakin Skywalker ein hohes Ansehen genießt. Doch nun könnte die Zeit für sie gekommen sein, erstmals in einem Realfilm mitzuwirken.

Abrams meinte kürzlich gegenüber dem japanischen News-Outlet Sora News, dass es sich bei seinen Lieblingscharakter im Franchise um Han Solo handeln würde. Er fragte daraufhin, welcher Charakter der Favorit des Interviewpartners sei. Dieser antwortete und sprach über Ahsoka. Und so wiederum fiel die Antwort von J.J. Abrams darauf aus:

„Hmm, Ahsoka, wie? Gut, dann möchtest du wahrscheinlich ganz genau hinsehen während Der Aufstieg Skywalkers.“

Nun stellt sich die Frage, warum wir genau hinsehen sollen als Zuschauer? Es ist sehr wahrscheinlich, auch wenn sie keine große Rolle einnehmen wird, dass sie zumindest zu sehen sein wird.

Der Kommentar lässt eindeutig darauf schließen, doch ich glaube es erst, wenn ich es sehe!

Im nächsten Jahr feiert dann die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars ihren Serienstart. Hier wird Ahsoka Tano ebenfalls ein Comeback feiern. Mehr zu Staffel 7 erfahrt ihr hier:

