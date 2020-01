Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Identitäten der großen Statuen im Sith-Tempel enthüllt

In „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ sind vier antike Statuen zu sehen. Um welche Personen handelt es sich dabei? Die Identitäten sind nun enthüllt und offenbaren Interessantes zu den Ursprüngen der Alten Republik und der Sith.

Es folgen Spoiler zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“!

In Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers wird enthüllt, dass Imperator Palpatine seinen augenscheinlichen Tod bei der Zerstörung des zweiten Todessterns überlebt hatte und nun auf dem mysteriösen Planeten Exegol in den Outer Rims der Galaxis verweilt.

Die Wahrheit über die vier großen Statuen im Sith-Tempel

In dem Sith-Tempel auf dem Planeten befinden sich neben diversen Sith-Kultisten vier große, steinerne Statuen. Nun ist klar, welche Personen mit diesen Statuen verewigt wurden.

© Lucasfilm/Disney - „Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“

(Bildquelle)

Die vier Statuen zeigen die Weisen von Dwartii: Braata, Faya, Sistros und Yanjon. Die vier Weisen lebten in den frühesten Tagen der Galaktischen Republik und verhalfen der Republik zu ihrer Entwicklung. Ihre Philosophien wurden vom alten Jedi-Orden studiert.

Sie waren mit der Macht vertraut. In den „Legends“-Geschichten befürwortete Braata jedoch das Studium der dunklen Seite der Macht, was wohl Inspiration für die Sith diente. Daher bilden die Weisen ebenso einen Grundstein für das Auferstehen der Sith.

Die Weisen von Dwartii waren bereits in den Filmen zu sehen

Es ist nicht das erste Mal, dass wir die vier Weisen von Dwartii in den Star Wars-Filmen sehen. Kleinere Versionen der Statuen aus Bronzium stehen in Palpatines Büro auf Coruscant, als er noch Kanzler war. Sie sind in Star Wars Episode III: Der Rache der Sith und in mehreren Folgen von The Clone Wars zu sehen. Besonders die Statue von Sistros hatte für Sheev Palpatine einen sentimentalen Wert. In einer stabförmigen Aushöhlung der Statue versteckte der Sith-Lord sein Lichtschwert vor den Jedi.

© Lucasfilm/Disney - „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“

In der Sequel-Trilogie wird ebenfalls Bezug auf die vier Weisen genommen. In Snokes Ring sind Glyphen eingraviert, die auf die vier Philosophen verweisen.

Das verändert unser Verständnis von Palpatines Versteck

Was sagt diese Enthüllung über Palpatines Versteck auf Exegol aus? Im Film wird lediglich suggeriert, dass es sich um einen Tempel der Sith handelt. Doch da sich dort antike Statuen der vier Weisen von Dwartii befinden, deutet dies auf Folgendes hin: Bei dem Tempel hatte es sich früher um Überbleibsel der Alten Republik gehandelt, der aber von den Sith erobert und für ihre Zwecke missbraucht wurde.