Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Geheimer Trailer schockiert: Wechselt Rey auf die dunkle Seite der Macht?

Die junge Jedi Rey ist die Heldin der neuen „Star Wars“-Trilogie. In einem geheimen Trailer zu Episode 9 zeigt Disney die Kämpferin aber offenbar in Sith-Kleidung und mit rotem Lichtschwert. Wird sie von der dunklen Seite der Macht bekehrt?

Disneys diesjährige D23-Ausstellung brachte uns nicht nur ein brandneues Poster zum kommenden Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, sondern bot den Fans vor Ort sogar einen neuen Trailer. Dieser fand noch nicht den Weg ins Netz, allerdings sprachen die ersten Stimmen der Glücklichen, die ihn vor Ort sehen konnten, von einer erstaunlichen Enthüllung!

Rey kämpft mit einem roten Lichtschwert

In dem geheimen Trailer soll man Kylo Ren (Adam Driver) sehen können, der auf Darth Vaders geschmolzene Maske blickt. Außerdem soll ein neuer Dialog mit Yoda zu hören sein. Der größte Aufschrei unter Fans wurde jedoch durch Rey (Daisy Ridley) ausgelöst. Die junge Jedi-Kämpferin, die sonst für das Gute agiert und für die helle Seite der Macht lebt, wurde in einer Szene in einem vollkommen anderen Licht gezeigt: In schwarzer Sith-Robe gekleidet hält sie ein rotes Doppelklingen-Schwert in den Händen.

Wechselt Rey auf die dunkle Seite der Macht?

Wirklich beantwortet wird diese Frage nicht, die Möglichkeit ist jedoch gegeben. Unter Umständen handelt es sich bloß um eine Machtvision wie sie Rey bereits im ersten Teil der neuen Trilogie hatte und eine optionale Zukunft zeigt.

Dass sie zukünftig wirklich mit einem Doppelklingen-Lichtschwert kämpft, ist jedoch nicht völlig abwegig. Mit diesem Lichtschwert-Modell könnte sie nämlich wahrscheinlich besser kämpfen als mit einem normalen Lichtschwert. Sie ist versiert im Umgang mit einem Stab, das zeigt Rey schon seitdem sie in der neuen Trilogie auftritt. Der Kampfstil mit einem Doppelklingen-Lichtschwert ist durchaus ähnlich.

Ein erschütterndes Ende

Im Gespräch mit IGN im Anschluss an das Event teilte Daisy Ridley mit, dass Reys angedeuteter Seitenwechsel den Kreis der Saga schließen soll.

„Ich glaube, dass es hoffentlich den Leuten zeigt, dass wir eine große, alte Reise unternommen und wir einige neue Dinge entdeckt haben. Also wartet einfach auf den Film.“

Kelly Marie Tran, die in ihrer Rolle als Rose Tico wiederkehrt, äußerte sich ebenfalls. Sie meint, dass das Ende des Films wirklich erschütternd sein soll, aber auf eine gute Weise.

In „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ bekommen es Rey und der Widerstand mit der Rückkehr einer alten Bedrohung zu tun. Wie die Saga endet, erfahren wir ab dem 18. Dezember 2019 in den Kinos.