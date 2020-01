Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Teil knackt die Marke von einer Milliarde US Dollar

„Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ hat nach nur 24 Tagen die 1-Milliarden-Dollar Marke am Box Office erreicht.

Disney und Lucasfilm können mit Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers einen großen Erfolg feiern. Der Film nahm in unter einem Monat seit Kinostart bereits eine Milliarde US-Dollar ein. Viel Geld, doch bleibt der finale Teil der Skywalker-Saga damit weit hinter seinen Vorgängern zurück. Der Grund dafür ist nicht überraschend.

Ein gutes Jahr für Disney

2019 war ein erfolgreiches Jahr für Disney, denn nicht wenige der vom Maushaus produzierten Filme schafften es in die Top 10 der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres. Filme wie „König der Löwen“, „Toy Story 4“ und „Frozen 2“ konnten allesamt die 1-Milliarde US-Dollar-Marke knacken und auch „Star Wars - Der Aufstieg Skywalker“ konnte dieses Ziel nach 24 Tagen Laufzeit erreichen. Somit kann Disney für 2019 insgesamt sieben Filme verzeichnen, die über eine Milliarde US-Dollar einspielten.

Auch wenn diese Summe nach viel Geld klingt, bleibt der dritte Teil der neuen Trilogie dennoch hinter seinen Vorgängern zurück. Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi hatten ein stärkeres Startwochenende und konnten wöchentlich den ersten Platz am Box Office erreichen. Gründe für den kleinen Misserfolg der Episode 9 sind offensichtlich.

Spätestens seit „Die letzten Jedi“ ist das Star Wars-Fandom so gespalten wie nie zuvor und nach einigen Fehltritten von Disney, scheinen die Fans dem Franchise immer negativer gegenüberzustehen. So konnte Episode 9 weniger Hype als seine Vorgänger verzeichnen, was sich am Box Office wiederspiegelte. Auch die Kritiken für den Film sind schlechter als die seiner Vorgänger und so wird „Der Aufstieg Skywalkers“ womöglich der am wenigsten erfolgreiche Film der neuen Trilogie sein.