Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Erste Kritiken sind da: Finale der Skywalker-Saga gefällt nicht jedem

Zum Kinostart von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" sind die ersten Kritiken eingetroffen. Die fallen allerdings eher gemischt aus. Manche sehen im Finale gar eine verpasste Chance für die Skywalker-Saga.

Am heutigen 18. Dezember läuft Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers in den Kinos an. Schon die ersten Reaktionen auf das mit Spannung erwartete Finale der Sternenkrieg-Saga fiel eher gemischt aus. Ein ähnliches Bild liefern nun auch die ersten ausführlicheren Kritiken ab.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers

Finale der Skywalker-Saga gefällt nicht jedem

In der Wertungsübersicht von Metacritic wird die 9. Episode mit nur 54 Punkten positiver Kritiken gelistet. Im Vergleich dazu kam der von zahlreichen Fans umstrittene Vorgänger „Episode 8: Die letzten Jedi“ auf 85 Prozent und „Episode 7: Das Erwachen der Macht“ wird mit 81 Prozent gelistet. Ähnlich sieht es bei Rotten Tomatoes mit 57 Prozent positiver Reviews für „Episode 9“ aus. Im Vergleich dazu lagen „Episode 7“ mit 93 Prozent und „Episode 8“ mit 91 Prozent sogar deutlich drüber.

Manche Kritiken freuen sich über den Fan-Service, die neuen (Rey, Finn, Poe) und alten Helden (Luke, Leia, Chewie) noch einmal gemeinsam zu sehen. Vor allem versucht Regisseur J.J. Abrams die vielen losen Fäden und Handlungsstränge zu einem Ende zu bringen, auch wenn sich nicht alle über seine Entscheidungen freuen. Vielmehr wird er dafür kritisiert, Chancen verpasst zu haben. Von einer tiefen Enttäuschung ist vielfach die Rede, wenn es um das große Finale der kompletten Saga geht:

„The Rise of Skywalker ist für mich das eleganteste, emotional abgerundete und erfreulichste Star Wars-Abenteuer seit den glorreichen Tagen von Eine neue Hoffnung und Das Imperium schlägt zurück."

- Owen Gleiberman, Variety

„Der Film fühlt sich wie eine willkommene Kurskorrektur an, die Sequenzen und Referenzen enthält, die zynische Köpfe als Fan-Service abtun. Emotionen und Macht werden aber gerade aus der Bindung und Investition abgeleitet, die das Publikum mit der Geschichte geschmiedet hat. Alles geht auf die ursprüngliche Trilogie zurück." - Brian Lowry,CNN

„Es sieht umwerfend aus und bietet vor allem von Adam Driver (Kylo Ren) und Daisy Ridley (Rey) starke Leistungen. Aber letztendlich endet die Saga nicht mit einem Knall oder Wimmern, sondern mit irgendetwas dazwischen." - Helen O'Hara, Empire

„Hier wird so viel Potenzial verschwendet. Wenn sich die Geschichte ihrem großen Höhepunkt nähert und ein Fan-Service-Moment nach dem anderen auftaucht, bekommt man das Gefühl, dass Abrams nur Kästchen abhakt und eine Quote erfüllt. Es gibt keinen Funken, keine Freude, kein Leben. Wenn dies wirklich das Ende der Skywalker Saga ist, was für ein unedles Ende ist es." - Chris Evangelista, Slashfilm

„Es ist ein Ansturm auf ein Finale, von dem ich glaube, dass es niemand wollte. Nicht die Leute, die sich über Episode 8 aufgeregt haben, noch die sanfteren Franchise-Fans, die einfach nur etwas Interessantes sehen wollen. - Richard Lawson, Vanity Fair

Erfolg an den Kinokassen?

Wie sich der neue „Star Wars“-Film schließlich an den Kinokassen schlagen wird, zeigen die verkauften Tickets am Startwochenende. Der Vorverkauf der Kinokarten lief erwartungsgemäß sehr erfolgreich, sodass Analysten bereits mit über 400 Millionen Dollar Einnahmen weltweit am ersten Wochenende ausgehen. Da bisher nur die Presse den Film vorab sehen durften, könnte das Meinungsbild der Kinobesucher und Fans die Wertung des Films noch einmal nach oben oder unten korrigieren.

