Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Dreharbeiten kurz vor Kinostart noch nicht beendet

Erneut müssen die Dreharbeiten zum neuen „Star Wars“-Teil aufgenommen werden. Nach zahlreichen Reshoots und dem nahenden Kinostart kommt bei den Fans ein nervöses Gefühl auf.

Der Kinostart zu Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers steht beinahe schon vor der Tür. Schon in wenigen Monaten erfahren wir das Schicksal um unsere Helden und den Abschluss der gefeierten Skywalker-Saga. Doch so kurz vor Filmstart ist Regisseur J.J. Abrams mit seiner Crew immer noch Szenen am nachdrehen. Oftmals ein schlechtes Zeichen, doch was steckt wirklich dahinter?

Viele Reshoots

Erneute Dreharbeiten sind oftmals keine Besonderheiten bei großen Hollywood-Produktionen. Epische Filme wie Avengers: Endgame kommen nicht selten drumherum, erneut die Dreharbeiten aufzunehmen, um einige Szenen erneut zu filmen oder ihnen den letzten Schliff zu verpassen. Im schlimmsten Fall können Reshoots jedoch das erste Anzeichen für eine Produktion mit vielen Problemen darstellen.

Auch bei „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ scheint es erneut zu Dreharbeiten zu kommen, und das kurz vor Kinostart. Doch J.J. Abrams möchte auf Nummer sicher gehen, denn das Ende einer kompletten Saga ist kein leichtes Spiel. So erläuterte der Regisseur in einem Interview:

„Es ist ein Geschenk, dass ich erneut mit diesen Menschen arbeiten darf. Ich kann mich mit den Charakteren wieder befassen. Ich hatte geglaubt, dass ich diese Chance nicht noch einmal bekommen würde. Das Ende ist solch ein wichtiger Meilenstein für uns und es ist sicherlich das Schwierigste, woran ich bisher gearbeitet habe.“

Was wird neu gedreht?

Die Beschreibung der neugedrehten Szenen enthalten mögliche Spoiler!

Laut der Seite MakingStarWars handelt es sich bei den erweiterten Dreharbeiten um eine Szene in der Wüste. Unsere Helden sollen dabei vor einer Art Sandwurm fliehen, der ihnen hartnäckig auf den Fersen ist. Um ihren Freunden aus dieser brenzligen Situation herauszuhelfen, muss Rey die Macht benutzen.

Um eine wichtige Endszene wird es sich hier also wahrscheinlich nicht drehen. Manchmal werden Reshoots angesetzt, wenn das Studio unzufrieden mit dem Ende des Filmes ist oder es an Actionsequenzen fehlt. Letzteres könnte hier der Fall sein, oder die ursprünglichen Dreharbeiten waren nicht zufriedenstellend für das Team.

Die Dreharbeiten sollten bald beendet sein, denn am 20. Dezember 2019 erscheint „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ weltweit in den Kinos.