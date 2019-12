Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Adam Driver schockiert Fans mit Details über Kylo Rens Helm

Viele Fans sind sich sicher über den Werdegang von Kylo Ren in „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“. In einem Interview offenbarte Adam Driver aber schockierende Details über Kylo Ren, die auf das Gegenteil hinweisen.

Adam Driver brachte uns mit Kylo Ren einen der besten Bösewichte der letzten Jahre. Viele Fans vermuten, dass der Nachfolger Darth Vaders im letzten Teil eine Kehrtwende zum Guten machen wird. Dieses Gerücht hat Schauspieler Adam Driver jetzt möglicherweise durch ein Interview zunichte gemacht. Denn ein kleines Detail deutet auf das böse Schicksal von Kylo Ren hin: sein Helm.

Kylo Rens Erlösung

Schon nach dem ersten Teil der neuen Trilogie, Das Erwachen der Macht, fiel vielen Fans eine Ähnlichkeit von Kylo Ren mit einem anderen emotionalen und dunklen Bösewicht auf: Prinz Zuko, Gegenspieler in der beliebten Zeichentrickserie „Avatar - Herr der Elemente“, ähnelt nicht nur äußerlich Kylo Ren, sondern scheinen sie sich auch im Werdegang zu spiegeln.

So waren sich einige Zuschauer sicher, dass Kylo Ren, der Sohn von Han Solo und Prinzessin Leia, sich spätestens im letzten Teil auf die Seite des Guten stellen würde. Dieses Gerücht könnte Schauspieler Adam Driver jetzt aber zunichte gemacht haben. In einem Interview mit Entertainment Weekly äußerte sich Driver zu Kylos "redemption arc":

„[Kylo Ren] hat eine andere Identität, eine andere Definition von das, was Wiedergutmachung ist. Er wurde schon erlöst. Ich glaube nicht, dass er einen Gedanken an Wiedergutmachung verschwendet. Er hat keine Perspektive von außerhalb, verstehen Sie, was ich damit meine? Das wirkt eher wie eine Sicht außerhalb seiner Welt.“

Ein wichtiges Detail

Um den Gedanken an Kylo Rens Wiedergutmachung völlig abzustreiten, verriet Adam Driver dem Magazin Collider einige Hintergrundinfos zu Details im Trailer, die Kylo Rens düstere Zukunft offenbaren. Einer dieser Hinweise würde in seinem Helm liegen. Fans wunderten sich bereits mit Erscheinen des Trailers darüber, warum Kylo Ren erneut seinen Helm trägt, den er in Die Letzten Jedi zerstörte:

„Zum einen geht es um seine Loyalität zur Dunklen Seite. Er wird der neue Oberste Anführer ... Er hat diese Position in der Ersten Ordnung angenommen. Es repräsentiert seine erneute Verbindung zur Dunklen Seite, den Rittern von Ren und besonders einer spezifischen Sache, die er vorhat. Wie man in der Story sehen wird, gibt es einen guten Grund dafür.“

Natürlich verrät Adam Driver keine handfesten Details, aber eine Wiedergutmachung des Charakters von Kylo Ren scheint zu diesem Zeitpunkt also ausgeschlossen zu sein. Erste konkrete Infos kriegen wir natürlich erst, wenn Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember 2019 in den deutschen Kinos erscheint.