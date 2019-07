Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Mark Hamill verrät, wie die grüne Milch geschmeckt hat

Ein weiteres Mysterium im „Star Wars“-Kosmos konnte nun gelüftet werden. Was genau hat Luke Skywalker auf Ahch-To da eigentlich getrunken und wie hat die grüne Milch geschmeckt? Die Antwort darauf gab Mark Hamill „Himself“ nun auf Twitter.

Fans von Star Wars dürfen sich hin und wieder über Mark Hamill amüsieren, der seiner Gefolgschaft auf Twitter immer wieder Streiche spielt. Manchmal ist es unklar, ob er sich nur einen Spaß erlaubt oder er mal wieder Hintergrundinfos zu den „Star Wars“-Filmen preisgibt.

In diesem Fall war es jedenfalls – wenn man seinen Worten Glauben schenken möchte – eine wahre Geschichte, die er in seinem aktuellen Tweet beantwortet hat.

Wie schmeckt die grüne Milch?

So haben sich viele Fans gefragt, was es mit der grünen Milch auf Ahch-To auf sich hat, von der er sich augenscheinlich in Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi ernährt hat, und wie sie wohl geschmeckt haben mag.

Den entsprechenden Hinweis darauf lieferte Hamill jetzt via Twitter. Er postete ein grünes Bild und dazu schlicht den Hashtag „Milk“. Ein Fan fragte ihn, wie sie denn nun geschmeckt habe und er ließ sich zu einer Antwort verleiten. Hamill meint:

„Die grüne Milch war lediglich Kokosnusswasser, die in der Post-Produktion grün gefärbt wurde. #WahreGeschichte #Yum“

Demnach ist ein weiteres Mysterium in der „Star Wars“-Lore also gelüftet. Ahch-To-Milch schmeckt also nach Kokosnuss – welch Überraschung. Wir ordnen das einfach mal als Trivia-Wissen ein.

Und wenn ihr sie gerne einmal selber ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das sogar tun. Im „Star Wars“-Themenpark von Disneyland, Star Wars: Galaxy's Edge, könnt ihr grüne oder blaue Milch bestellen. Sie soll ebenfalls aus Kokosnuss oder wahlweise Reis bestehen. Aber bitte nichts mitgehen lassen:

Mark Hamill könnten wir jedenfalls schon bald in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers wiedersehen, denn die Macht kennt bekanntlich keine physischen Grenzen. Der Film startet weltweit am 20. Dezember 2019 in den Kinos durch.

