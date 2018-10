Star Wars: Battlefront 2 - Release-Termin und Fähigkeiten von General Grievous bestätigt

Der Action-Shooter Star Wars: Battlefront 2 erhält ein kostenloses Update mit dem Namen General Grievous. Der gefürchtete Jedi-Jäger wird schon ab der nächsten Woche zum Kampf bereitstehen.

Alle Fans der Klonkriege erhalten nun ein besonderes Schmankerl in Star Wars Battlefront 2 serviert. General Grievous ist auf den Weg und er möchte den Jedi abermals an die virtuelle Gurgel! Bereits vor einiger Zeit hat EA verkündet, dass es weitere Inhalte in Hinsicht auf die Klonkriege geben wird. Nun trifft der Kriegsherr und gefürchtete Anführer der Droidenarmee auf den Platz.

Das General Grievous-Update

Innerhalb eines Blogposts haben die Verantwortlichen bestätigt, dass Grievous im Zuge eines kostenlosen Updates für alle integriert wird. Das Update erscheint am 30. Oktober 2018. EA gibt eine kleine Beschreibung zu General Grievous, dem hünenhaften Kaleesh:

''Nach einer schweren Verwundung wurde Grievous' Körper transformiert, und später führte ihn der Sith-Lord Count Dooku in die Kunst des Lichtschwertkampfes ein – wodurch er zu einer wahrhaftigen Verkörperung von Angst und Schrecken wurde. In den Klonkriegen gegen die Galaktische Republik war er der Oberste Commander der Konföderation unabhängiger Systeme oder Separatisten-Allianz. Im Verlauf des Krieges führte er die Droidenarmee bei Schlachten überall in der Galaxis an und traf dabei mehrmals auf die Jedi und General Obi-Wan Kenobi. Stets konnte er dabei entkommen, aber durch diese Begegnungen wurde der Jedi-Meister zu einer Art Erzfeind für General Grievous.''

Im Spiel soll seine Anwesenheit ebenfalls Furcht bei den Spielern auslösen. Er wird nach seiner Veröffentlichung der größte Charakter im Spiel sein und mit zwei bis vier Schwertern kämpfen. Die Lichtschwerter sehen genauso aus wie in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und einige Attacken dürften euch ebenfalls bekannt vorkommen.

Zu seinen Angriffen zählen Schubvorstoß. Hier schnellt Grievous nach vorn, sticht mit allen vier Lichtschwertern zu und wirft das Ziel nebenher zu Boden. Bei der Fähigkeit Unerbittlicher Vorstoß bildet er eine rotierende Lichtschwertmauer, während er nach vorne stürmt. Und dann greift er noch mit Klauensturm an. Hier stürmt er auf allen sechs Gliedmaßen davon und überrennt seine Feinde. So wird er im Spiel aussehen: