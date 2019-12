Star Wars: Battlefront 2 - Inhalte zu Episode 9 sind da: Neue Helden wie BB-8, Outfits und mehr!

Der Action-Shooter „Star Wars: Battlefront 2“ erhält noch vor Kinostart von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ein Update, das sich auf den Film bezieht. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Schon am heutigen Tage erscheint das neue Skywalker-Saga-Update für Star Wars: Battlefront 2. Zur Feier des Kinostarts von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember 2019 gibt es ein großes Update für das Shooter-Spektakel von EA rund um Star Wars.

Das Update lautet ähnlich wie der Film The Rise of Skywalker und birgt ein paar neue Inhalte, die sich an den Film anlehnen.

Was ist neu im Update zu Episode 9?

Allem voran gibt es ein paar kosmetische Items für Rey, Finn und Kylo Ren, die in die neuen Outfits aus dem Film gesteckt werden. Dazu kommen neue spielbare Einheiten. Die Erste Ordnung erhält Zugriff auf die gefürchteten Sith Trooper und die Jet Trooper, während der Widerstand mit Gunner und der Spy Unit in die Schlacht zieht. Außerdem gibt es folgende Neuerungen:

Eine ganz neue Dschungel-Karte aus dem neuen Film soll für den Modus Koop und Helden vs. Schurken veröffentlicht werden. Jakku, Takodana und Starkiller Base sind nicht neu, aber ihr werdet neue Areal betreten können im Koop-Modus.

Eine große Überraschung gibt es sogleich noch obendrauf. Mit BB-8 wird sogar ein ganz neuer Held ins Spiel integriert. Und der Widerstands-Droide erhält sogar noch ein Pendant bei der Ersten Ordnung, BB-9E. Beide Helden könnt ihr fortan in Helden vs. Schurken ausprobieren.

Parallel dazu gibt es noch neue Infos in Hinsicht auf die Celebration Edition. Alle Inhalte der neuen Edition könnt ihr hier nachlesen:

