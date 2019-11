Star Wars: Battlefront 2 - Gamer integriert Baby Yoda durch Mod ins Spiel

© Disney Plus - „The Mandalorian“

Eifrige Fans haben durch einen Mod in „Star Wars: Battlefront 2“ das süße Baby Yoda nun auch in die Gaming-Welt gebracht.

Momentan übernimmt Baby Yoda durch seinen süßen Charme nicht nur die Internet- und Meme-Welt, es wird seit kurzem auch in der Gaming-Szene gefeiert. Ein Fan von „The Mandalorian“ integrierte das Modell des Aliens durch einen Mod in „Star Wars: Battlefront 2“ und die Fans kriegen nicht genug.

Star Wars Fans wünschen sich weitere Baby-Charaktere

Baby Yoda in Battlefront 2

Reddit-User Nanobuds1220 erregte mit seiner „Baby Yoda“-Mod vor wenigen Tagen großes Aufsehen. Das Alien, das sich seit einigen Wochen in die Herzen aller Zuschauer und Fans gefunden hat, kann ab jetzt auch in Star Wars: Battlefront 2 integriert werden. Die Mod sei zwar noch in den frühen Entwicklungen, ein Bild von Baby Yoda im Spiel gibt trotzdem schon:

Nanobuds1220 kommentierte das Bild und versprach, dass diese Version bislang ein „kurzer Test“ gewesen sei, um Baby Yoda ins Spiel zu bringen. Durch das große Feedback würde er sich erneut an die Arbeit machen, um eine finale Version zu entwickeln, die die korrekten Augen aus der Serie haben würde. Ob seine harte Arbeit mehrere Nachahmer hervorbringen wird, ist sicherlich nicht auszuschließen.

Einige User auf Reddit warten schon gespannt auf eine „Baby Yoda“-Mod, die es möglicherweise sogar in Star Wars Jedi: Fallen Order schaffen könnte. Ob dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, bleibt abzuwarten. Cal Kestis würde sich sicherlich über den süßen Begleiter freuen. Bis dahin könnt ihr euch aber über die Reaktion des Internets zu Baby Yoda erfreuen, die wir für euch hier zusammengefasst haben.