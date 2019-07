Star Trek - William Shatner teasert neue TV-Show an

Das „Star Trek“-Urgestein William Shatner, der seinerzeit Captain Tiberius Kirk in „Raumschiff Enterprise“ (The Original Series) zum Besten gab, feiert schon in Bälde sein TV-Comeback.

Der Schauspieler erhält eine neue Show, die auf dem History-Channel zu sehen sein wird, wie er kürzlich auf seinem offiziellen Twitter-Account bemerkte. Die TV-Show lautet „The UneXplained“ und startet am 19. Juli 2019.

Watch the Premiere of my new show The #UnXplained on Friday July 19th at 10PM ET/PT on @History! ☝🏻Set your DVR's now to record the series. Go ahead. I'll wait for you. 😝 #PPT pic.twitter.com/178eDWhLQE