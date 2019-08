Star Trek - Die Sternenflotte ruft: VR-Experience zu Star Trek Discovery angekündigt

Wenn die Sternenflotte ruft, ist jeder Trekkie stets zur Stelle. Die Vereinigte Förderation der Planeten braucht euch ein weiteres Mal, um ein waghalsiges Manöver zu absolvieren! Dieses Mal geht es auf eine VR-Experience-Mission, die sogenannte „Star Trek Discovery: Away Mission“.

Das Holodeck ist der Traum eines jeden Science-Fiction-Fans, der seine Umgebung kurzerhand in eine simulierte Welt verwandeln könnte. Hier wäre faktisch alles möglich, eine in sich geschlossene Matrik. Doch ganz so weit sind wir bekanntermaßen mit der Technik noch nicht. Einen kleinen Abstecher auf das Holodeck aus Star Trek werden wir in Bälde trotzdem erleben können, wenn auch in abgespeckter, digitaler VR-Form.

Sandbox VR erschafft „Star Trek“-Experience

Sandbox VR und CBS bringen die erste „Star Trek Holodeck VR“-Erfahrung an den Start, die es in dieser Art noch nie gegeben hat. Ihr werdet gemeinsam mit euren Freunden auf ein unvergessliches Abenteuer geschickt. Den Anfang macht eine Mission, die sich auf die Serie Star Trek: Discovery bezieht. Die VR-Experience lautet „Star Trek: Discovery Away Mission“.

Director Michael Hampden bringt die erste „Free-Roam Star Trek Experience“ zuerst nach Hong Kong und San Francisco in diesem Herbst, bevor alle Interessenten weltweit Zugang erhalten. Das wird allerdings erst im Frühjahr 2020 passieren. Ein wenig gedulden müssen wir uns also noch. Das Unternehmen plant umfangreiche Maßnahmen in den Örtlichkeiten Los Angeles, New York City, San Diego und Chicago.

Sie planen eine authentische Erfahrung zu schaffen, die den „Star Trek“-Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. So sollen sich die Besucher mehr im Universum von Star Trek fühlen als jemals zuvor.

Innerhalb des Spiels werden die User in den Körper eines Crewmitglieds der U.S.S. Discovery verfrachtet, das auf ein Missionsabenteuer geschickt wird. Unterwegs dürfen sie von der Sternenflottenausrüstung wie einem Tricorder Gebrauch machen, während ein Phaser ebenfalls zur Ausrüstung des Avatars gehört.

Macht euch also gefasst, auf einen feindlichen, fremdartigen Planeten transportiert zu werden, waschecht mit dem bekannten Transportersystem der Discovery versteht sich, während ihr auf Lichtgeschwindigkeit mit der Discovery durch die Galaxie segelt. Unterwegs werdet ihr sogar auf „bekanne Gesichter“ und „alte Feinde“ treffen. Es wird also spannend!

Was haltet ihr von solchen örtlich gebundenen VR-Experiences? Wenn es mehr dazu zu berichten gibt, dann erfahrt ihr es bei uns. Wir behalten das Thema für euch im Auge.