Star Trek - Short Treks kehren zurück und zeigen beliebte Charaktere auf der Enterprise

Die „Star Trek: Short Treks“ kehren zurück. Doch dieses Mal werden die Ereignisse nicht auf der U.S.S. Discovery stattfinden, sondern auf der U.S.S. Enterprise und einige Episoden beziehen sich auf andere „Star Trek“-Serien.

Wer sich die Wartezeit auf die 2. Staffel von Star Trek: Discovery ein wenig verkürzen wollte, der konnte sich nach dem erfolgreichen Abschluss der 1. Staffel die sogenannten „Star Trek: Short Treks“ ansehen.

Hierbei handelt es sich um kürzere Standalone-Episoden zu „Star Trek: Discovery“, die losgelöst von der eigentlichen Haupthandlung erzählt werden und sich jeweils auf eine bestimmte Figur konzentrieren.

Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, können wir sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Sie lassen sich auf Netflix im Trailer-Bereich auffinden.

Neue Short Treks bestätigt!

Doch nicht nur die 1. Season erhält Short Treks, die 2. Season wird ebenfalls mit Sonderepisoden bedacht, die sich abermals auf einzelne Charaktere konzentrieren.

Auf der San Diego Comic-Con 2019 wurde angekündigt, dass es neue Short Treks geben wird, doch es verschlägt die Zuschauer hier auf die U.S.S. Enterprise, sie spielen also nicht auf der U.S.S. Discovery. Im Detail dreht sich alles um die Crew der Enterprise, also Christopher Pike (Anson Mount), Mr. Spock (Ethan Peck), und Number One (Rebecca Romijn).

Das Besondere daran ist, dass es ganze sechs Episoden geben wird. Drei davon werden sich auf Captain Pike und seine Crew auf der Enterprise beziehen. Zwei Episoden werden animiert daherkommen – sie sind also an „Star Trek: Lower Decks angelehnt – und eine Episode wird sich auf die neue Picard-Serie Star Trek: Picard beziehen, die als Prequel dient.

Das sind die Namen der einzelnen Episoden der neuen Short Treks:

Ask Not Q&A The Trouble with Edward The Girl Who Made the Stars Ephaim and Dot Children of Mars

Inhaltlich steckt die Nummer Eins der Enterprise in einer Episode scheinbar mit Spock in einem Aufzug fest, während in einer anderen Episode die allseits bekannten Störenfriede Tribbles die Enterprise befallen – ähnlich wie in der Episode „Kennen Sie Tribbles?“ aus „Star Trek: The Original Series“. Die neuen „Star Trek: Short Treks“ sollen bereits in diesem Herbst erscheinen. Hierzulande werden sie aller Voraussicht nach auf Netflix zu sehen sein. Hier ist der Trailer von der Comic Con: