Star Trek - Picard: Patrick Stewart lädt Whoopi Goldberg vor laufender Kamera für Staffel 2 ein

Zum Start der TV-Serie „Star Trek: Picard“ enthüllt Patrick Stewart ein überraschendes Wiedersehen mit einem weiteren Star aus dem Serienhit „Star Trek: The Next Generation“: Whoopi Goldberg. Sie wird jedoch erst in Staffel 2 mitspielen.

Am 24. Januar 2020 geht die neue Serie Star Trek: Picard auf Amazon Prime an den Start. Darin schlüpft Patrick Stewart noch einmal in seine legendäre Rolle als Jean-Luc Picard, ehemaliger Captain der USS Enterprise aus dem Serienhit „Star Trek: The Next Generation“. Schon zuvor wurde ein Wiedersehen mit einigen beliebten Darstellern aus TNG bestätigt.

Nun kündigt Patrick Stewart höchstpersönlich einen weiteren Rückkehrer an: Whoopi Goldberg soll erneut als Guinan mitspielen. Die inzwischen 64-jährige Schauspielerin wurde vom Picard-Darsteller in ihrer eigenen Talkshow The View von der Einladung überrascht - und hat vor laufender Kamera zugesagt. Jedoch dürfte Goldberg frühestens in der 2. Staffel mitspielen.

.@SirPatStew officially invites @WhoopiGoldberg to join season two of #StarTrekPicard: “It was wonderful having you, and we cannot wait to have you with us again one more time.” https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic.twitter.com/mxOtyJxF63 — The View (@TheView) 22. Januar 2020

Wiedersehen mit William T. Riker und Data bestätigt

Goldberg stellte in der TNG-Serie und zuletzt im Kinofilm „Star Trek: Nemesis“ ein mysteriöses und viele Jahrhunderte altes Alien dar, das auf der USS Enterprise als Barfrau im Freizeitbereich der Crew stets mit gutem Rat zur Seite stand. Besonders zum Captian Picard verband sie eine langjährige Freundschaft. Noch ist nicht klar, wie groß ihr Auftritt in der Nachfolgeserie ausfallen wird. Neben Patrick Stewart spielen außerdem wieder William T. Riker (Jonathan Frakes) als Picards ehemalige Nummer Eins, Deanna Troi (Marina Sirtis), Data (Brent Spiner) sowie Seven of Nine (Jeri Ryan) aus „Star Trek: Voyager“ mit.

Star Trek Picard: Neuer Trailer bringt die legendäre USS Enterprise zurück

Die neue Serie setzt rund 20 Jahre später ein. Wir schreiben das Jahr 2399: Admiral Jean-Luc Picard ist inzwischen im Ruhestand und hat der Sternenflotte den Rücken gekehrt. Währenddessen widmet er sich ganz seinem Hobby als Winzer auf seinem Landgut. Eines Tages taucht ein junges Mädchen mit mysteriösen Kräften bei ihm auf und bittet Picard um Hilfe. Der zögert nicht lange und begibt sich auf eigene Faust mit einer jungen Crew auf ein neues Weltraumabenteuer. Mehr wird zur Handlung noch nicht verraten.

Hier könnt ihr den Trailer zur Serie noch einmal anschauen: