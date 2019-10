Star Trek - Picard: Neues Bild zeigt Picards Admirals-Uniform für wichtige Flashback-Szene

Zur neuen TV-Serie „Star Trek: Picard“ mit Patrick Stewart zeigt ein weiteres Bild erstmals Picards Admirals-Uniform der Sternenflotte. Die Serie zeigt auf, wie es dem Captain der USS Enterprise nach dem Serienklassiker ergangen ist.

Das „Star Trek“-Universum wird demnächst um eine neue TV-Serie erweitert. Schon jetzt freuen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Patrick Stewart in seiner Paraderolle als Captain Jean-Luc Picard der USS Enterprise aus dem Serienhit „Star Trek: The Next Generation“.

In Star Trek: Picard hat er jedoch inzwischen der Sternenflotte den Rücken gekehrt und genießt seinen Ruhestand als Hobby-Winzer in seinen Weinbergen. Was in der Zwischenzeit passiert ist, wurde bislang noch nicht preisgegeben. Doch ein neues Bild zur Serie schafft nun Klarheit.

Darauf zu sehen ist Picards Admirals Uniform der Sternenflotte im Jahr 2385. Demnach zeigt die Serie, wie es Captain Picard nach seinem letzten Auftritt im Kinofilm „Star Trek: Nemesis“ ergangen ist. In Form von Rückblenden sieht man Picard als Admiral, der auf Grund der Vernichtung des Planeten Romulus durch eine Supernova der Sternenflotte den Rücken kehrt. Anscheinend wollte er gegen den Willen seiner Vorgesetzen die Bewohner des Planeten retten, was wohl misslang.

Picard-Serie bringt William T. Riker und Data zurück

Die neue TV-Serie beginnt im Jahr 2399: Jean-Luc Picard inzwischen im Ruhestand wird von einem jungen Mädchen mit mysteriösen Kräften um Hilfe gebeten. Der zögert nicht lange und stürzt sich in ein neues Weltraumabenteuer mit einer jungen Crew auf einem Raumschiff der Föderation.

Schon der erste Trailer bestätigte ein Wiedersehen mit William T. Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) und Data (Brent Spiner) aus TNG. Auch Jeri Ryan (Seven of Nine) aus der „Star Trek“-Serie Voyager (1995-2001) wird zu sehen sein. In weiteren Rollen spielen Santiago Cabrera (Cristobal Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Evan Evagora (Elnor), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek) und Isa Briones (Dahj) mit.

„Star Trek: Picard“ geht am 24. Januar 2020 auf Amazon Prime an den Start, zeitgleich zum US-Start auf CBS All Access. Die erste Staffel umfasst insgesamt 10 Folgen, eine weitere Staffel ist bereits in Arbeit.