Star Trek - Der neue Trailer ist da: Diese Darsteller feiern ihr Comeback

Ein erster längerer Trailer zu der kommenden Serie „Star Trek: Picard“, der im Rahmen der San Diego Comic-Con gezeigt wurde, verrät unter anderem, welche weiteren Schauspieler neben Patrick Stewart mit dabei sein werden.

Vom 18. bis zum 22. Juli findet in San Diego die Comic-Con statt, in dessen Rahmen unzählige frische Infos über neue Serien, Filme und Co. bekannt gegeben werden.

Unter anderem veröffentlichte AMC bereits einen umfangreichen Trailer zu der 10. Staffel von „The Walking Dead“ und zudem einen Teaser zum ersten „The Walking Dead“-Kinofilm, der sich um Rick Grimes dreht. Außerdem kündigte Kevin Feige alle Serien und Filme an, die Teil der Phase 4 sein werden.

Auf ihre Kosten kamen aber auch „Star Trek“-Fans, denn CBS zeigte in diesem Rahmen den ersten längeren Trailer zur kommenden Serie Star Trek: Picard, den wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Star Trek Picard hat einen Hund und das Netz liebt ihn schon jetzt!

Welche Schauspieler sind mit dabei?

Der Trailer enthüllt unter anderem, welche Schauspieler wir neben Patrick Stewart noch zu Gesicht bekommen werden. Freuen dürft ihr euch entsprechend auf Jeri Ryan, Brent Spiner, Jonathan del Arco, Jonathan Frakes und Marina Sirtis.

Frakes führte bei zwei Episoden Regie und wird wie zu erwarten den Ersten Offizier der Enterprise verkörpern.

Anfang 2020 dürfen Fans bei CBS in die neue Serie abtauchen. Hierzulande wird die Serie via Amazon Prime zu sehen sein.