Star Trek - Neue Picard-Serie wird auf Amazon Prime Video ausgestrahlt

Wir haben kürzlich eine eingehende Transmission von Captain Jean-Luc Picard erhalten: Die neue Star Trek-Serie, die bislang noch keinen offiziellen Namen hat, wird bei Amazon Prime Video ausgestrahlt!

Wie kürzlich bekannt wurde, sind CBS und Amazon einen Deal eingegangen. Dieser ermöglicht Amazon das Streamen der neuen Serie in über 200 Ländern. Hierzulande werden wir Sir Patrick Stewart also wieder in der Rolle des Captains auf Amazon Prime Video zu sehen bekommen.

Hier seht ihr die offizielle Ankündigung mit einigen Worten vom Captain höchstselbst:

Incoming Transmission from @SirPatStew! The untitled “#StarTrek” Jean-Luc Picard series will stream exclusively on Amazon Prime Video in more than 200 countries+ outside the US & Canada and on CBS All Access in the United States. #primevideo @primevideouk https://t.co/UgxPFcRyaT pic.twitter.com/gzAZBVe0MR