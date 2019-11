Star Trek - Lower Decks: Neue Serie verspricht ein Weltraumspaß zu werden

Das „Star Trek“-Universum erhält demnächst Zuwachs: Neben „Star Trek: Discovery“ und „Star Trek: Picard“ kündigt sich eine neue und erste animierte Comedy-Serie an. Nun sprach Jack Quaid über seine Rolle als Ensign Brad Boimler und verspricht einen Serienspaß im Weltraum.

Der US-Sender CBS entwickelt derzeit eine neue TV-Serie im Star Trek-Universum. Im Gegensatz zu den Klassikern wie Raumschiff Enterprise oder den neuen Serien Discovery oder Picard, handelt es sich bei Lower Decks um eine Neuerung: Erstmals geht eine animierte Comedy-Serie an den Start.

Schon die Handlung zeigt, dass „Rick & Morty“-Autor und Showrunner Mike McMahan mit der Tradition bricht: Nicht etwa der Captian eines Raumschiffs steht im Mittelpunkt der Serie, sondern die Crew-Mitglieder der USS Cerritos, eines der unwichtigsten Raumschiffe der Sternenflotte.

Im Interview verrät einer von ihnen, Jack Quaid als Ensign Brad Boimler, erste Details zu Lower Decks:

„Es ist großartig. Wir sind gerade dabei, aufzunehmen. Es ist so cool, ein Teil von Star Trek zu sein. Die Serie ist ganz anders [...]. Sie ist viel erwachsener und gleichzeitig so lustig und überraschend süß, und sehr Trek. Fans werden kleine Anspielungen und Referenzen zu Gesicht bekommen. Ich denke, dass die Serie auch für Leute ist, die zuvor noch nicht so viel aus dem Star Trek-Universum kennen. Es ist wie eine lustige Serie im Weltraum.“