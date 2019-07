Star Trek - Fans können bald offiziellen Picard-Wein passend zur neuen Serie kaufen

Wer den ersten Teaser-Trailer zu „Star Trek: Picard“ gesehen hat, der hat den Picard-Wein womöglich bereits vernommen. Dieser Wein wird bald als ganz spezielles Merchandise zu den Fans nach Hause gebracht.

Während das „Star Wars“-Franchise mit Lichtschwertern, Raumschiffen und Action-Figuren die Herzen der Fans erobert, geht Star Trek einen anderen Weg. Wer braucht schon all diesen Kram, wenn er auch Chateau Picard haben kann – den hausgemachten Wein der Picards?

Klingt erst einmal leicht absurd, doch die Idee kommt natürlich nicht von ungefähr. Den „Star Trek“-Wein von Wines That Rock wird es tatsächlich geben, sie haben sich die Lizenz von CBS Consumer Products gesichert.

Offizieller Picard-Wein

Die ersten Produkte werden der „2016 Chateau Picard Cru Bourgeois“ aus Bordeaux, Frankreich und das Pendant stellt der Primitivo-Wein „Special Reserve United Federation of Planets Old Vine Zinfandel“ aus dem Jahre 2017 dar, der von Dry Creek & Russian River Valleys aus Sonoma County, Kalifornien stammt.

Wenn ihr einen dieser Weine ausprobieren möchtet, dann könnt ihr sie ausschließlich unter StarTrekWines.com bestellen.

Den Chateau Picard kennen einige Fans sogar schon aus „Star Trek: The Next Generation“, er wird zudem in Star Trek: Picard zu sehen sein, der dem Familienweingut von Jean-Luc Picard in der La Barre-Region, Frankreich entspringt. Witzigerweise gibt es diesen Wein in der Realität ebenfalls. Zumindest gibt es einen Wein, der Chateau Picard lautet. Er stammt aus Bordeaux, Frankreich und zeichnet sich durch verschiedene Awards aus.

Was haltet ihr von solch einem „Merchandise“? Haltet ihr das für eine lustige Idee oder würdet ihr es eher als unnötig einstufen? Eure Meinung würde uns interessieren.

Die neue Serie „Star Trek: Picard“ soll bereits 2020 an den Start gehen. Erst kürzlich berichteten wir über die Schauspieler, die ihr großes Comeback in der Serie feiern werden.