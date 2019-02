Star Trek: Discovery - Staffel 3 mitsamt Showrunner offiziell bestätigt

CBS All Access ließ verkünden, dass im Anschluss an Star Trek: Discovery Staffel 2 sogleich Staffel 3 folgen wird. Außerdem sind die Showrunner final bestätigt.

Fans von Star Trek: Discovery dürfen sich freuen. CBS heute bekannt gegeben, dass Star Trek: Discovery Staffel 3 produziert wird. Die neue Star Trek-Serie wird so schnell also kein Ende finden. Sie soll über viele Jahre Bestand haben.

Star Trek: Discovery Neue Spinoff-Serie mit Captain Georgiou im Gespräch

Star Trek: Discovery Staffel 3

Derzeit läuft Star Trek: Discovery Staffel 2 auf Hochtouren. Und noch bevor sie vollständig ausgestrahlt wurde, gibt es jetzt das offizielle Go für die 3. Staffel, die für CBS All Access produziert wird.

Obendrein gibt es sogar schon die ersten Informationen mit auf den Weg. Neben Alex Kurtzman als Showrunner wird sich Michelle Paradise in der neuen Staffel als Co-Showrunner hinzugesellen. Kurtzman kommentiert:

"Michelle ist bereits seit der Mitte der zweiten Saison an Bord und energetisierte uns mit ihrer unfassbaren Kenntnis über Trek. [...] Ihr Verständnis für Charaktere und Story-Details, ihr Antrieb und Fokus und ihre erfrischende Perspektive lässt uns stets nach vorne blicken. Ich bin stolz sagen zu dürfen, dass Michelle und ich Star Trek: Discovery zusammen umsetzen."

Laut Julie McNamara, ausführende Vizepräsidentin von CBS All Access, übertreffe der Erfolg von Star Trek: Discovery Staffel 2 alle Erwartungen. Das betreffe sowohl die wachsende Anzahl der Abonnenten von CBS All Access als auch das Feedback der Star Trek-Fans.

''Mit Alex Kurtzman und Michelle Paradise an der Front möchten wir die Reise von Star Trek: Discovery auf CBS All Access fortsetzen und den Fans über viele Jahre hinweg neue Star Trek-Geschichten liefern.''

Paradise zeigt sich unter anderem für die MTV/Logo-Serie Exes & Ohs verantwortlich. Wir dürfen gespannt sein, was für spannende Episoden uns die beiden Showrunner in Zukunft noch so alles liefern werden. Hierzulande könnt ihr die Serie auf Netflix im VoD-Stream ansehen. Jeden Freitag erscheint die neueste Episode von Star Trek.

Wichtig: Informiert euch über die sogenannten Short Treks, die ihr unbedingt vor dem Beginn der 2. Staffel von Star Trek: Discovery ansehen solltet:

Star Trek: Discovery Staffel 2 ab heute auf Netflix: Kurzepisoden ''Short Treks'' nun in Deutschland verfügbar

Inhaltlich hat der Captain der U.S.S. Enterprise, Cpt. Christopher Pike, das Ruder der U.S.S. Discovery übernommen. Gemeinsam mit der Crew befinden sie sich auf der Such nach Spock und erforschen nebenher die mysteriösen roten Signale und das Auftreten der mysteriösen ''Roten Engel'', die in der Galaxis erscheinen.